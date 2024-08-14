Теперь некоторые украинские мужчины в возрасте 18-69 лет не будут получать ряд услуг.

Согласно постановлению Кабинета министров с 13 августа украинские мужчины, которые находятся за границей и не исключены с воинского учета или не обновили свои военные данные, не смогут оформлять водительское удостоверение, обменивать его или регистрировать свои авто.

Как говорится в документе, по почте их водительские права им не будут пересылать Известно, что филиалы миграционной службы Украины принимают документы, чтобы:

обменять водительское удостоверение, в частности такое, которое выдано впервые;

получить водительское удостоверение после потери или похищения;

зарегистрировать, перерегистрировать транспорт;

снять с учета транспортное средство.

Однако теперь украинские мужчины в возрасте 18-69 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов нет данных об исключении из учета или же которые не уточнили свои данные, эти услуги больше получать не будут.

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Военнообязанные мужчины за рубежом

Недавно юрист объяснила, что делать военнообязанным за рубежом, которые не обновили данные. Кроме того, стало известно, могут ли мужчины с инвалидностью продлить отсрочку за рубежом.

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский недавно подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 9 ноября 2024 года.

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