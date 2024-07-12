Федиенко рассказал, что даже получал решение суда военнообязанного, где суд принял решение в сторону истца.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко выразил уверенность, что судебных исков по ТЦК будет больше, потому что это будет дешевле, чем оплатить наложенный штраф.

Он заявил в эфире День.LIVE, что не верит, что обновлять данные позволят дольше.

"Ни одно постановление от института не имеет права трактовать по-другому закон. [...] Это должны быть изменения в действующий закон. Такой инициативой может быть или министры, или кто-то из народных депутатов Украины", - пояснил нардеп.

Также он добавил, что получал даже решение суда военнообязанного, где суд принял решение в сторону истца. Поэтому, по его мнению, платить штрафы граждане не будут.

Мобилизация в Украине - штрафы для уклонистов

За уклонение от мобилизации военнообязанных граждан могут оштрафовать - за неявку в ТЦК по повестке предусмотрено от 17 000 до 25 000 грн за первое правонарушение и от 34 000 до 59 500 грн - для должностных и юридических лиц. При этом в некоторых случаях наложенный штраф от ТЦК можно обжаловать. Подробно об основаниях для обжалования штрафа рассказал юрист Дмитрий Франчук.

Служба связей с общественностью Волынского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки объяснила, как узнать, открыто ли против вас исполнительное производство.

Информация о штрафе от ТЦК и открытии производства должна появиться в Автоматизированной системе исполнительного производства. "Поиск можно осуществить по своей фамилии и имени. Именно в АСВП осуществляется регистрация исполнительных документов, документов исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия", - говорится в сообщении.

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