По словам народного депутата, несмотря на все механизмы недопущения уклонения от мобилизации, все равно находятся те, кому это удается.

Народный депутат Украины Егор Чернев назвал главную причину провала мобилизации. По его словам, она заключается в практике "порешать" вопрос через ТЦК, ВВК и другим образом.

Об этом Чернев заявил во время интервью LB Live. По его словам, несмотря на все механизмы недопущения уклонения от мобилизации, все равно находятся те, кому это удается.

"Мне кажется, что вот эта определенная несправедливость за последние времена происходит, что одни могут "порешать" через ТЦК, ВВК, МСЭКи или каким-то другим образом, а другие идут (служить - УНИАН). Это основная проблема. Хотя за ними наблюдают, ведут следственные действия, все равно находятся те, кто пытается что-то "порешать". Вот это "поржать" - это основная проблема провала мобилизации", - сказал Чернев.

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Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее стало известно, можно ли получить отсрочку, если у родителей инвалидность III группы. По словам юристов, если, к примеру, мать имеет инвалидность III группы, то ее сын может получить отсрочку только при условии оформления постоянного постороннего ухода за ней.

В то же время генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко раскритиковал отказ снижать мобилизационный возраст. Он отметил, что существуют объективные законы войны, обойти которые не удастся.

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