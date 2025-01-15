Игорь Романенко объяснил, почему у Трампа настаивают на мобилизации перед тем как предоставлять оружие и боеприпасы.

Украине нужно проводить быструю и качественную мобилизацию, не ища новых неизведанных путей пополнения личного состава Сил обороны. Об этом заявил генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко в эфире Киев24.

По его словам, есть объективные законы войны, обойти которые не удастся.

"Искусственно сдерживается (мобилизация) и говорят 25, 18 лет - за ними будущее. Ну, пока будущее придет, россияне могут продвинуться до Днепра и дальше. Второй год идет наступление, которое мы не можем пока остановить. И это последствия того, что еще два года назад, а вообще с самого начала надо было, в полном объеме реализовать эту мобилизацию, которая должна была бы обеспечить поставки по потребности в Силы обороны Украины. Это не было сделано ни в начале, ни два года назад, ни за три года войны", - заявил Романенко.

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Он подчеркнул, что соглашается с тем, что говорит руководство страны, что надо вооружение, техника от союзников, особенно американцев. Но заметил, что есть объективные законы войны.

"И они заключаются в том, что в одной стране можно иметь армию, где вооружение, техника, обученные люди. И эта армия может быть эффективной и при меньшем количестве. А в другом государстве, если нет современного вооружения, техники и прочего, надо набирать такой потенциал (живой силы), чтобы бороться с другой армией только за счет увеличения количества солдат, с худшим оружием, хуже подготовленных и так далее. И здесь никто ничего лучше не придумает. Никаких украинских нау-хау не произойдет, потому что это объективный закон войны", - прокомментировал Романенко.

Он поддерживает решение Ставки Верховного главнокомандующего относительно того, что в первую очередь будут укомплектовывать бригады, которые воюют на линии соприкосновения. Но в то же время отметил, что надо делать и это, и надо формировать бригады резерва.

"Украине нужно выполнять в этой войне свое домашнее задание - проводить быструю и качественную мобилизацию", - подчеркнул генерал.

Романенко также объяснил, почему в команде новоизбранного президента США Дональда Трампа настаивают на мобилизации в Украине перед тем как предоставлять оружие и боеприпасы.

По словам Романенко, администрация Байдена также поднимала вопрос мобилизации, но отмечали, что возрастной ценз является внутренним вопросом Украины.

"Их представитель говорил, что велись разговоры относительно того, что в Украине есть миллион полицейских или представителей других силовых структур, которые могут пополнить войска на фронте. Во-вторых, они говорят, у вас есть отставники 45-летние и надо их привлечь. Вот об этих говорили. Главное укомплектуйте свои части, потому что они не эффективны из-за того, что мы будем предоставлять вооружение, технику, а людей нет и эффективность такого подхода очень низкая", - рассказал Романенко.

В то же время администрация Трампа, по его словам, говорит, что вообще разговоры о поставках Украине техники и боеприпасов будут вестись тогда, когда будет решен вопрос укомплектования подразделений личным составом.

"И они уже говорили именно об этом, чтобы снижать. Потому что у нас за два последних года войны средний возраст в ВСУ поднялся с 42 до 43 лет. Штурмовая пехота, укомплектованная 45-летними - это безусловно можно, но эффективно задачи по физиологическим способностям они не выполнят. Это возможности 25 плюс/минус. И это мировой опыт. Если Украина говорит, что у нас есть какие-то уникальные подходы, то это не сработает, потому что есть объективные законы войны. И кто быстрее и качественнее выполнит требования этих объективных законов, тот и победит", - сказал Романенко.

Мобилизационный возраст в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложения по уменьшению мобилизационного возраста, которые поступают от представителей НАТО и других стран-партнеров. По словам главы государства, уже "много раз слышали сигналы относительно возраста наших военных, мобилизационного возраста и т.д.", но сейчас более ста бригад Сил обороны Украины воюют на поле боя, и каждая из этих бригад ежедневно нуждается в укомплектованности преимущественно оружием.

"Техника - бронетехника, артиллерия, все, что нужно в каждой бригаде", - уточнил Зеленский.

Также он отметил, что у большого количества бригад оборудование постоянно выходит из строя или требует ремонта.

Поэтому, отметил Зеленский, если говорить об увеличении количества наших людей на поле боя, то сначала необходимо укомплектовать бригады соответствующей техникой и все запросы на нее есть у наших партнеров. Президент подчеркнул, что человек должен быть защищен.

Перед тем советник по нацбезопасности администрации президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что проблема с мобилизацией в Украине развивалась с течением времени и стала более острой в течение прошлого года. По его словам, Украине придется принять самостоятельное решение о том, необходимо или нет снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

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