По словам юриста, в этом вопросе возникает много недоразумений.

Информация о том, что в Украине прекращают мобилизацию мужчин, которым исполнилось 50 лет, является фейком. Об этом заявил военный адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец в эфире "Эспрессо".

По его словам, они должны служить, однако не на фронте.

"Откуда взялась информация об этой директиве - ее распространил один народный депутат, и дальше это подхватили. Как по мне, она была быстро подхвачена и совсем неаргументирована. Вопрос ставится не в контексте мобилизации 50-60-летних, а в контексте места их мобилизации, в какие подразделения. Люди для себя зафиксировали, что военнообязанных за 50 не мобилизуют. Но этого нет. Мобилизация 50-летних не остановлена", - отметил адвокат.

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Филипец отметил, что при назначении места прохождения службы работники ТЦК учитывают возраст и состояние человека.

"Остался вопрос только этой директивы командующего Сухопутных войск ВСУ, которую еще никто не видел в глаза. Ее смысл заключается в том, чтобы 50-60-летних лиц мобилизовать в части обеспечения в соответствии с их физическим и психоэмоциональным состоянием. Есть ли сейчас у нас случаи, когда мобилизуют людей 50+ в другие подразделения? Сейчас я не готов ответить, потому что у меня нет такой статистики. Но таких людей мобилизуют и сразу после учебного центра отправляют в части обеспечения? Да, отправляют", - подчеркнул специалист.

Юрист добавил, что на его практике людей 53-54 лет отправляли в части обеспечения на различные должности, поэтому эта директива, вероятно, это и предусматривает.

"Поэтому основной аргумент таков: мобилизация людей в возрасте 50+ не остановлена, но их мобилизуют в части обеспечения. Однако и то обеспечение есть разное. Мы понимаем, что есть обеспечение частей, которые воюют на востоке. С этим возникает много недоразумений у людей, но в целом такие лица подлежат мобилизации, и только решается вопрос о месте прохождения военной службы", - объяснил Филипец.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее стало известно, можно ли получить отсрочку, если у родителей инвалидность III группы. По словам юристов, если, к примеру, мать имеет инвалидность III группы, то ее сын может получить отсрочку только при условии оформления постоянного постороннего ухода за ней.

В то же время генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко раскритиковал отказ снижать мобилизационный возраст. Он отметил, что существуют объективные законы войны, обойти которые не удастся.

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