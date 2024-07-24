По его словам, в настоящее время нет необходимости призывать все мужское население.

Начальник Дарницкого районного ТЦК и СП в Киеве Владимир Новосядлый рассказал о работе после 16 июля, когда истек срок обновления военно-учетных данных.

"После 16 числа мы выполняем свою работу так, как выполняли ее до этого… Проведение мобилизации во время действия военного положения - это приоритетная задача для нас. Конечно, в определенных размерах и определенных количествах. Поэтому, те задачи, которые на нас возлагают, - мы и реализуем", - отметил он в интервью сайту "Вечерний Киев".

По его словам, учет велся, ведется и будет вестись:

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"Не нужно, по моему мнению, разделять тех, кто обновил данные, и тех, кто не обновил. Мы будем работать по двум категориям. И будем заниматься своей повседневной работой. Все эти процедуры и алгоритмы прописаны в 560-м постановлении "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период". Все по закону".

Новосядлый добавил, что в настоящее время нет необходимости призывать все мужское население:

"Есть количественные показатели, которые надо выполнять, потому что есть потребность в пополнении, ротации. Но такого вопроса, что надо призвать всех - на сегодня не стоит. Для этого есть бронь, которая сейчас активно расширяется. У кого-то есть семейные обстоятельства, кто-то имеет проблемы со здоровьем".

Также он напомнил, что стать на учет можно только по месту задекларированного или зарегистрированного места жительства:

"То есть, если вы здесь прописаны, или являетесь владельцем недвижимости в Киеве, то можете обратиться в районный ТЦК и СП и вас примут. Если же вы только работаете здесь, но не имеете привязки к жилью, то, к сожалению, в таком случае вам откажут… ВПЛ могут становиться на учет без привязки к жилью. Для всех остальных действуют требования, которые назвал выше".

Мобилизация в Украине - актуальные новости

Напомним, на днях Верховная Рада Украины проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине до 9 ноября 2024 года.

Соответствующий законопроект ("Об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине") в парламент внес президент Украины Владимиром Зеленским. За него проголосовали 339 нардепов.

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