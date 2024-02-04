Текст поданного в Раду правительственного проекта закона о мобилизации, скорее всего, согласуют, полагает эксперт.

Мужчинам-украинцам призывного возраста (18-60 лет), которые находятся за границей, в случае принятия Верховной Радой правительственного законопроекта, в котором предусмотрено, что мобилизация в Украине 2024 будет усилена, "светит" очень неприятный сюрприз.

В проекте закона (№10449) говорится, что заграницей украинские мужчины такого возраста смогут получать консульские услуги только в том случае, если будут иметь военно-учетные документы, рассказала киевский адвокат Кристина Очкур. Эксперт подчеркнула, что речь идет, в частности, и о переоформлении загранпаспорта в случае истечения его срока действия.

"Новый законопроект о мобилизации номер 10449, который недавно зарегистрировали в Верховной Раде, предусматривает очень неприятное изменение для тех мужчин, которые находятся за границей. При этом в проекте не указано, когда именно эти мужчины должны были выехать за границу...", - отметила она.

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Адвокат добавила, что это уже второй законопроект, в котором прописаны изменения мобилизационных мер, который этой зимой внесли в парламент и, "скорее всего, этот текст будет согласован".

Может быть изменена мобилизация 2024 в Украине - сегодня об этом стоит знать

Кабмин в конце января подал в Раду законопроект, в котором предусмотрено усиление мобилизации и новые наказания для уклонистов. В документе, в том числе предложено ввести мобилизацию с 25 лет (сейчас мобилизационный возраст - 27) и накладывать аресты на ценности и деньги уклонистов, а также ограничить их права на вождение транспортных средств. Правительство в конце 2023 года уже подавало в парламент законопроект о мобилизации, но в нем нашли много "проколов", и сам Кабмин его отозвал.

4 февраля стало известно, что в Раду подали альтернативный проект закона о мобилизации. Нардеп от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу утверждает, что этот документ призван защитить права граждан Украины.

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