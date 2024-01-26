Арахамия заявил, что украинцам нужно разъяснить, как именно происходит мобилизация.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия предложил устроить военные учения для всех госслужащих и народных депутатов. Об этом сообщает LB.ua.

Нардеп отметил, что они должны проходить их на общих условиях с другими украинцами, однако для депутатов это не будет обучение full-time.

По словам парламентария, это может мотивировать украинцев не бояться мобилизации и проходить обучение.

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Арахамия подчеркнул, что нужно разъяснить гражданам, как именно происходит мобилизация, поскольку многие думают, что после получения повестки и прохождения ВЛК сразу отправляют в "учебку", где не будет достаточного обучения, в потом – на фронт.

Именно для этого председатель фракции "Слуга народа" предложил проходить должностным лицам обучение в военных учебных центрах вместе с другими украинцами. По его словам, для парламентариев обучение будет проходить в частичном режиме.

"Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебке. Это будет парт-тайм", – сказал он.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Михаил Цымбалюк заявил, что действующие депутаты должны подлежать мобилизации.

Он отметил, что необходимо выработать норму, как сохранить Верховную Раду действующей. По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы украинский парламент стал недееспособным и не мог принимать законы, продолжать военное положение и мобилизацию. Цимбалюк добавил, что для этого нужно 300 нардепов.

Кроме того, депутат Верховной Рады Украины от партии "Голос" Инна Совсун высказалась на поддержку мобилизации женщин, поскольку в Конституции не прописано, что защищать государство должны только мужчины. Однако речь идет о службе не непосредственно на фронте, но и в тылу.

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