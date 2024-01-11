Сейчас точно не время говорить о демобилизации, подчеркнул экс-заместитель руководителя Генштаба ВСУ.

Мобилизация в Украине должна быть улучшена, и о демобилизации сейчас не время говорить.

На фронте военным все равно, кто и как примет необходимый закон, поделился мнением генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко с "Телеграфом". По словам собеседника, воинам "нужно, чтобы было пополнение, чтобы пришли свежие силы".

Офицер полагает, что "сейчас точно не время говорить о демобилизации, и так нехватка людей". "Спросите у командиров взводов, рот и батальонов - к чему приведет демобилизация, запущенная в таких условиях. Ответ вас не порадует", - заявил Романенко.

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В декабре президент Владимир Зеленский заявил, что военные просят мобилизовать еще до 500 тысяч граждан Украины. Позже в Верховную Раду Кабинет министров подал законопроект о мобилизации, в котором предусматривалось усиление мобилизационных мероприятий. Потом стало известно, что в документе есть много спорных моментов.

11 января сообщалось, что правительство проголосовало за отзыв законопроекта. В этот же день появилась информация, что Министерство обороны Украины подготовило новую редакцию проекта закона о мобилизации.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий предупреждал, что если граждане нашей страны в тылу не поймут, что мобилизация необходима, то наша Родина может исчезнуть.

Справка УНИАН. Демобилизация - это перевод армии и экономики страны в мирное положение с военного. Кроме того, демобилизацией называют роспуск вооруженных сил в мирное время.

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