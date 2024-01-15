Цимбалюк отметил, что необходимо выработать норму, как сохранить Раду действующей.

Действующие депутаты должны подлежать мобилизации. Такое мнение высказал народный депутат Украины Михаил Цымбалюк.

В комментарии телеканалу "Эспрессо" он отметил, что необходимо выработать норму, как сохранить Верховную Раду действующей. По его словам, РФ заинтересована в том, чтобы украинский парламент стал недееспособным и не могл принимать законы, продолжать военное положение и мобилизацию. Цимбалюк добавил, что для этого нужно 300 нардепов.

"Сегодня есть 401 народный депутат. Если отбросить тех, кто не подлежит мобилизации – это женщины, многодетные мужчины, кому есть 60+, то примерно сотню народных депутатов можно мобилизовать. Тогда гражданское общество будет осознавать, что наконец в стране наступает справедливость по мобилизации", – резюмировал Михаил Цымбалюк.

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Мобилизация в Украине: это стоит знать

25 декабря 2023 года Кабинет министров подал в Раду законопроект о мобилизации. Им предусматривалось, в частности, снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет и вручение электронных повесток, а также определенные ограничения в отношении уклонистов.

В Раде увидели в этом документе многочисленные недостатки, в том числе и коррупционные риски. Так, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина пояснила, что необходимо четко определить, в какие сроки и при каких условиях ТЦК может инициировать внесение военнообязанных в реестр должников с дальнейшими ограничениями на распоряжение имуществом и тому подобное. По ее словам, военкомы не должны получить возможность сразу же вносить в такие реестры людей, у которых действительно были причины не явиться, а других "не видеть" месяцами.

11 января Кабмин отозвал свой законопроект о мобилизации. В Минобороны же подготовили новую редакцию законопроекта.

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