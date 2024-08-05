Мобилизация в августе продолжается согласно новому закону, который вступил в силу 18 мая. Выезд мужчин за границу в августе регулируется постановлением Кабмина. В этом месяце военнообязанных ждёт важное изменение - покинуть Украину будет практически невозможно для тех, кто не обновил свои данные в ТЦК.
Узнайте, кто из мужчин имеет законные основания покинуть страну и какие нужны документы для выезда за границу.
- Как выехать из Украины в августе
- Выезд за границу по семейным обстоятельствам
- Выезд за границу мужчинам по состоянию здоровья
- Выезд за границу студентов
- Выезд за границу по работе
- Исключен с воинского учета - можно ли выехать за границу
Как выехать из Украины в августе
В августе у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут проверять военно-учетные документы. Даже если гражданин имеет основания для выезда, ему всё равно откажут при отсутствии такого документа.
Также мужчину не пропустят, если он находится в национальном розыске. Более того, пограничники в таком случае могут вызвать полицию, которая задержит гражданина.
В остальных аспектах правила выезда для мужчин не изменились. Их могут выпустить из Украины из-за семейных обстоятельств, проблем со здоровьем, обучения в иностранных вузах и на основании профессии.
Выезд за границу по семейным обстоятельствам
В этой категории есть несколько оснований для выезда. По семейным обстоятельствам могут выехать из Украины:
- многодетные отцы, если они содержат своих детей и не имеют долгов по алиментам;
- одинокие отцы (опекуны, попечители, приёмные отцы);
- мужчины, которые сопровождают для выезда за границу жену, мать, отца, родителей жены, бабушки или дедушки с инвалидностью I или II группы, при наличии документа об инвалидности, акта об уходе и подтверждении родственных связей;
- отцы (опекуны, попечители, приёмные отцы) несовершеннолетнего ребенка с любой группой инвалидности, или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы на содержании;
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными или нуждающихся в постоянном уходе.
Чтобы узнать акутальный список документов для пересечения границы, обратитесь в Госпогранслужбу Украины по горячим номерам 1598 или +38 (044) 527-63-63.
Выезд за границу мужчинам по состоянию здоровья
Пересечь границу могут мужчины с инвалидностью всех групп при предоставлении соответствующего удостверения.
Также за границу можно выехать, если лицо нуждается в иностранном лечении. Для этого нужно обратиться в областной департамент здравоохранения или подать онлайн-заявку на лечение за границей. Минздрав внесет такого пациента в экуационный список и согласует необходимость медицинской эвакуации с иностранной стороной.
Выезд за границу студентов
Мобилизация студентов в Украине остается добровольной в большинстве случаев. Даже если обучение дает отсрочку, это не значит, что мужчина может покинуть Украину.
Студента выпустят из страны при соблюдении следующих условий:
- возраст от 18 до 22 лет;
- обучение на дневной форме;
- участие академической мобильности в иностранном университете сроком на 1 семестр;
- получение степени бакалавра (или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления);
- наличие студенческого е-билета и справки от ТЦК.
Также студенту нужно будет подтвердить уровень владения иностранным языком.
Выезд за границу по работе
Выехать по рабочей причине могут такие мужчины:
- курсанты-моряки для прохождения практической подготовки;
- госслужащие и дипломаты, которых направили в командировку;
- военные во время отпуска;
- водители-волонтеры, которые перевозят военные товары или гуманитарную помощь;
- культурные деятели, которые выезжают для благотворительного сбора средств;
- тренеры и спортсмены, которые учавствуют международных соревнованиях;
- работники авиционного, железнодорожного, морского транспорта;
- дальнобойщики.
Во всех этих случаях мужчины не могут просто пересечь границу - обязательно нужно разрешение от соответствующего министерства, или, в случае военных, - от воинской части.
Исключен с воинского учета - можно ли выехать за границу
Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" исключенные из военного учета мужчины могут выехать за границу, поскольку они не считаются военнообязанными. Есть одно исключение - не могут покинуть страну лица, которые совершили тяжелое преступление.
Чтобы пересечь границу, нужно предоставить пограничникам военно-учетный документ с отметкой об исключении из военного учета и заключение ВВК о непригодности к военной службе.