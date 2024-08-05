Узнайте, кто из мужчин призывного возраста может уехать из Украины в августе, а кого больше не пропустят.

Мобилизация в августе продолжается согласно новому закону, который вступил в силу 18 мая. Выезд мужчин за границу в августе регулируется постановлением Кабмина. В этом месяце военнообязанных ждёт важное изменение - покинуть Украину будет практически невозможно для тех, кто не обновил свои данные в ТЦК.

Узнайте, кто из мужчин имеет законные основания покинуть страну и какие нужны документы для выезда за границу.

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Как выехать из Украины в августе

В августе у всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут проверять военно-учетные документы. Даже если гражданин имеет основания для выезда, ему всё равно откажут при отсутствии такого документа.

Также мужчину не пропустят, если он находится в национальном розыске. Более того, пограничники в таком случае могут вызвать полицию, которая задержит гражданина.

В остальных аспектах правила выезда для мужчин не изменились. Их могут выпустить из Украины из-за семейных обстоятельств, проблем со здоровьем, обучения в иностранных вузах и на основании профессии.

Выезд за границу по семейным обстоятельствам

В этой категории есть несколько оснований для выезда. По семейным обстоятельствам могут выехать из Украины:

многодетные отцы, если они содержат своих детей и не имеют долгов по алиментам;

одинокие отцы (опекуны, попечители, приёмные отцы);

мужчины, которые сопровождают для выезда за границу жену, мать, отца, родителей жены, бабушки или дедушки с инвалидностью I или II группы, при наличии документа об инвалидности, акта об уходе и подтверждении родственных связей;

отцы (опекуны, попечители, приёмные отцы) несовершеннолетнего ребенка с любой группой инвалидности, или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы на содержании;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными или нуждающихся в постоянном уходе.

Чтобы узнать акутальный список документов для пересечения границы, обратитесь в Госпогранслужбу Украины по горячим номерам 1598 или +38 (044) 527-63-63.

Выезд за границу мужчинам по состоянию здоровья

Пересечь границу могут мужчины с инвалидностью всех групп при предоставлении соответствующего удостверения.

Также за границу можно выехать, если лицо нуждается в иностранном лечении. Для этого нужно обратиться в областной департамент здравоохранения или подать онлайн-заявку на лечение за границей. Минздрав внесет такого пациента в экуационный список и согласует необходимость медицинской эвакуации с иностранной стороной.

Выезд за границу студентов

Мобилизация студентов в Украине остается добровольной в большинстве случаев. Даже если обучение дает отсрочку, это не значит, что мужчина может покинуть Украину.

Студента выпустят из страны при соблюдении следующих условий:

возраст от 18 до 22 лет;

обучение на дневной форме;

участие академической мобильности в иностранном университете сроком на 1 семестр;

получение степени бакалавра (или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления);

наличие студенческого е-билета и справки от ТЦК.

Также студенту нужно будет подтвердить уровень владения иностранным языком.

Выезд за границу по работе

Выехать по рабочей причине могут такие мужчины:

курсанты-моряки для прохождения практической подготовки;

госслужащие и дипломаты, которых направили в командировку;

военные во время отпуска;

водители-волонтеры, которые перевозят военные товары или гуманитарную помощь;

культурные деятели, которые выезжают для благотворительного сбора средств;

тренеры и спортсмены, которые учавствуют международных соревнованиях;

работники авиционного, железнодорожного, морского транспорта;

дальнобойщики.

Во всех этих случаях мужчины не могут просто пересечь границу - обязательно нужно разрешение от соответствующего министерства, или, в случае военных, - от воинской части.

Исключен с воинского учета - можно ли выехать за границу

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" исключенные из военного учета мужчины могут выехать за границу, поскольку они не считаются военнообязанными. Есть одно исключение - не могут покинуть страну лица, которые совершили тяжелое преступление.

Чтобы пересечь границу, нужно предоставить пограничникам военно-учетный документ с отметкой об исключении из военного учета и заключение ВВК о непригодности к военной службе.

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