Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военно-учетные документы.

Представители территориальных центров комплектования могут требовать от военнообязанных показать военный билет, однако они не единственные кто имеет такое право.

Как сообщает пресс-центр Министерства обороны, на время действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны носить при себе военно-учетные документы. Это военный билет и удостоверение военнообязанного.

В ведомстве отмечают, что это могут быть бумажные документы или их электронная форма. Вместе с ними лицо должно и предъявлять документ, удостоверяющий личность (например, паспорт).

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Кроме представителей ТЦК и СП, проверить документы могут полицейские, а также представители Государственной пограничной службы Украины. Однако последних это касается в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

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С 18 мая 2024 года в течение 60 дней все военнообязанные должны обновить учетные данные. По словам адвоката Сергея Дубка, также эта норма касается забронированных, лиц с отсрочкой и женщин-военнообязанных.

В случае не уточнения в течение 60 дней военнообязанным или резервистом фактического адреса места жительства, повестка будет направлена на его адрес зарегистрированного места жительства. Итак, направление повесток по почте начнется после 17 июля 2024 года

Недавно заместитель начальника мобилизационного отдела ТЦК Соломенского района Киева Павел Литвин рассказал, влияет ли военно-учетная специальность на призыв в армию. Кроме того он растолковал, что означают статусы в "Резерв+".

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