Если военнообязанный получит повестку, он должен подтвердить это подписью.

С 18 мая 2024 года в течение 60 дней все военнообязанные должны обновить учетные данные. По словам адвоката Сергея Дубка, также эта норма касается забронированных, лиц с отсрочкой и женщин-военнообязанных, передает "Суспільне".

В законе предусмотрено три пути уточнения данных: в ТЦК по месту жительства, в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ), в электронном кабинете призывника, военнообязанного или резервиста, а именно в приложении "Резерв+".

Известно, что вручение повесток военнообязанным проводится круглосуточно по адресу места жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных зданиях и сооружениях, местах скопления людей, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, на блок-постах, пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Видео дня

В случае получения повестки военнообязанным, он должен подтвердить это подписью. Кроме того, работник ТЦК может снимать видео вручения повестки, в частности, во время отказа от ее получения.

Отмечается, что повестки будут присылать заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении на адрес места жительства военнообязанного, который есть в реестре "Оберіг". Также день прибытия получателя в указанное в повестке место определяется не ранее 14 дня со дня отправки повестки по почте.

Если резервист или военнообязанный откажется от получения повестки, то уполномоченный представитель составляет акт отказа, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в Минобороны ответили, могут ли ТЦК забирать водительские права и изымать машины. В ведомстве отметили, что решение о лишении водительских прав принимается в суде.

В свою очередь министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что почти 350 осужденных уже были освобождены для прохождения военной службы. Сейчас судебные органы рассматривают большинство из 4300 заявлений, которые были поданы в настоящее время.

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