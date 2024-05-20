Это будет происходить по аналогии с COVID-сертификатом.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал внедрение QR-кода, который будет заменой необходимости носить с собой военный билет. Об этом он написал в своем Telegram-канале, приведя статистику обновлений своих данных военнообязанными.

"По данным Министерства обороны на сегодня. Статистика ваших обновлений: 2944 - ТЦК и СП, 3703 - ЦПАУ, 415 094 - "Резерв+", - сообщил парламентарий.

Следующий шаг, заявил он, - это "генерация QR-кода, который будет заменой необходимости носить с собой военный билет".

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"По аналогии с ковид-сертификатом", - пояснил Арахамия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, с 18 мая, со вступлением в силу обновленного закона о мобилизации, в Украине заработало мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов с целью обновления учетных данных. Все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

Ранее сегодня, 20 мая, спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил, что уже около 260 тыс. украинских граждан обновили свои данные через мобильное приложение "Резерв+".

Он подчеркнул, что через приложение "Резерв+" в 80 раз больше людей обновили данные, чем это было сделано через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

В то же время пока нет окончательной статистики по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, ведь процесс постоянно продолжается и граждане обновляют данные.

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