В частности отсрочку от мобилизации могут получить педагоги, которые работают на полную ставку.

Некоторые украинские педагоги могут получить отсрочку от мобилизации, однако для этого необходимо правильно собрать и подать документы в ТЦК.

Известно, что преподаватели и учителя, научно-педагогические работники, которые работают на ставку не менее 0,75, имеют право на отсрочку от мобилизации. Это касается работников высших и профессиональных предвысших учебных заведений, научных учреждений и общеобразовательных школ, при условии, что они заняты по основному месту работы. Однако преподаватели университетов, которые не имеют научной степени, не имеют такого права.

В частности адвокат Дмитрий Франчук для РБК-Украина отметил, что оформление отсрочки от мобилизации для школьного педагога требует выполнения нескольких последовательных шагов. Сначала нужно обратиться в администрацию учебного заведения, где директор школы должен выдать справку, подтверждающую, что вы работаете в этом заведении на постоянной основе и на полную ставку или не менее 0,75 ставки.

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Кроме того, необходимо получить характеристику педагогической деятельности. Нужно попросить администрацию составить характеристику, где будет указана ваша квалификация, стаж работы и вклад в учебный процесс.

После того, как эти документы будут получены, необходимо обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с таким перечнем документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военный билет;

справка с места работы, где указано, что вы работаете учителем на полную ставку (или не менее 0,75 ставки);

характеристика педагогической деятельности;

диплом об образовании;

заявление на имя руководителя ТЦК и СП с просьбой предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

Кроме того, учителю могут назначить прохождение медицинской комиссии для подтверждения состояния здоровья.

"Заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, рассматривают в ТЦК и СП в течение семи дней с момента их подачи. Если комиссия запрашивает дополнительную информацию у государственных органов, срок рассмотрения может быть продлен. В таком случае решение будет принято не позднее следующего дня после получения необходимого ответа. После рассмотрения документов и, при необходимости, медицинской комиссии, ТЦК и СП принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки", - объясняют в материале.

Когда комиссия примет решение о предоставлении отсрочки педагогу, то он будет иметь возможность получить соответствующий документ, подтверждающий это право. После этого каждый год или по требованию ТЦК и СП нужно подтверждать право на отсрочку, предоставляя актуальные документы.

В то же время адвокат Франчук советует сохранять копии всех документов, ведь это поможет избежать проблем в будущем. Кроме того, важно следить за сроками подачи документов и не пропускать их.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в Украине был расширен перечень тех мужчин, которые будут иметь отсрочку от мобилизации. В частности речь идет о военнообязанных, чьи неполнородные брат или сестра, погибли или пропали без вести на войне.

Также юрист объяснил, можно ли получить повестку на ВВК при оформлении отсрочки. Он отметил, что такая процедура регулируется пунктом 63 Постановления правительства №560 от 16 мая 2024 года. По его словам, военнообязанные, которые обратились в ТЦК и СП с заявлением об отсрочке, не проходят медосмотр до принятия решения комиссией.

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