Если лицо не спешит добровольно оплатить штраф - это может грозить арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества.

В Министерстве юстиции Украины сообщили, как узнать об открытии производства в случае получения штрафа от Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом говорится в разъяснении Минюста.

В частности, если лицо получило штраф от ТЦК и в отношении него открыто исполнительное производство - оно увидит о себе информацию в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП).

"Если ТЦК наложил своим постановлением штраф на лицо, которое уклоняется от воинского учета, и это лицо не спешит добровольно его оплатить, это может грозить арестом средств на счетах должника, последующим списанием средств с этих счетов, а также арестом имущества с целью его дальнейшей реализации", - отмечается в сообщении. Видео дня

При этом, лицо может узнать открыты ли в отношении него исполнительные производства непосредственно через АСВП, не посещая при этом соответствующий орган государственной исполнительной службы.

В этой связи сказано, что поиск в Автоматизированной системе исполнительного производства можно осуществить по своим фамилии и имени.

"Автоматизированная система исполнительного производства - это компьютерная программа, обеспечивающая сбор, хранение, учет, поиск, обобщение, предоставление сведений об исполнительном производстве, формирование Единого реестра должников и защиту от несанкционированного доступа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свободный и бесплатный доступ к информации автоматизированной системы исполнительного производства обеспечивает Министерство юстиции Украины в сети на своем официальном веб-сайте с помощью индивидуального идентификатора доступа. Также информация содержит сведения и о времени ее размещения.

Поиск информации через вебсайт осуществляется по следующим параметрам:

фамилия, имя, отчество;

число, месяц, год рождения должника - физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя - физического лица;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований для юридического лица - должника и взыскателя;

номер исполнительного производства.

Как сообщал УНИАН, известно, что 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу законопроект № 10449, согласно которому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить свои данные в ТЦК.

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