Гражданин имеет право обжаловать штраф от ТЦК в течение 10 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности.

На военнообязанных граждан Украины, которые не соблюдают общие правила мобилизации, например не прибывают по вызову в ТЦК или игнорируют повестку, могут налагать штрафные санкции. В то же время не всегда граждан должным образом информируют о наложении штрафов. Юристка Ирина Ан в комментарии ZN объяснила, как проверить наличие штрафов от ТЦК.

1. Личное прибытие в ТЦК и СП

Для этого гражданину необходимо явиться в ТЦК и СП, в котором он состоит на учете, и выяснить, был ли он привлечен к административной ответственности за нарушение мобилизационных мероприятий во время действия военного положения в стране.

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Если штраф был наложен, то в таком случае ТЦК и СП обязаны предоставить лицу копию постановления о привлечении к административной ответственности, поскольку такая обязанность предусмотрена действующими нормами КУоАП, отмечает юрист.

2. Проверка Реестра исполнительных производств

Если ТЦК и СП вынесло постановление о привлечении к административной ответственности и наложило штраф, то его обычно в дальнейшем должны направить на исполнение к государственному или частному исполнителю. Последний открывает исполнительное производство и регистрирует его в Едином государственном реестре исполнительных производств.

3. Проверка приложения "Дія"

Наличие открытого исполнительного производства можно также проверить и через "Дію". Для этого необходимо перейти в раздел "Сервисы" и выбрать раздел исполнительного производства. Если производство будет открыто частным или государственным исполнителем, то приложение его отразит, отметила юрист

При этом она подчеркнула, что обязательно следует выяснить, за какие именно действия ТЦК и СП наложило штраф.

Поскольку если гражданин соблюдает требования действующего законодательства Украины, своевременно обновил свои персональные данные, не игнорирует повестки, тогда наложенный штраф ТЦК и СП можно обжаловать. Как отметила юрист, для этого следует обратиться в судебные органы власти по месту регистрации гражданина или по месту нахождения ТЦК и СП с административным иском.

Гражданин имеет право подавать такой иск в течение 10 дней с момента вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Если этот срок уже прошел, нужно подать в суд заявление о возобновлении срока на обжалование постановления.

Штрафы за уклонение от мобилизации - что известно

Согласно новому закону о мобилизации, для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП, а также не состоят на воинском учете, предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 грн в военное время или за повторное нарушение.

Кроме того, за игнорирование мобилизационного законодательства относительно обязательного обновления данных в ТЦК до 16 июля, военнообязанный может остаться без водительского удостоверения.

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