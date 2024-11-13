По словам ветерана АТО, у украинцев должен быть другой выбор относительно службы в армии.

Ветеран АТО, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий предлагает радикально изменить подход в государственной политике по решению вопроса с мобилизацией в Украине. Об этом он сказал в интервью для LIGA.net.

"На сегодня военнообязанный украинец стоит перед выбором: или одеть форму навсегда или заплатить штраф 25 тыс. грн. Так себе выбор", - отметил он.

Дикий говорит, что этот выбор должен быть "намного упрощен".

"Вот, мужчина, ты гражданин этой страны, ты пользовался всеми правами, всеми свободами, всеми государственными сервисами этой страны. Ты пользовался и дорогами, и школами, и больницами, и безвизом. Всем. Вот теперь ты должен отдать 4 года своей жизни, чтобы эта страна продолжила существовать. Но у тебя остается выбор. Или ты отдаешь 4 года в пикселе и возвращаешься героем, или ты ровно те же 4 года отдаешь зэком на зоне, как бесплатная рабочая сила, и остаешься с клеймом осужденного", - сказал бывший командир.

Другие заявления Дикого относительно мобилизации

Как сообщал УНИАН, ранее Дикий заявил о катастрофической ситуации в рядах Сил обороны Украины из-за нехватки личного состава. В частности, из-за проблем с мобилизацией украинские военные вынуждены отступать под натиском российских оккупантов.

Дикий уже отмечал, что к "уклонистам" должна быть создана в обществе атмосфера нетерпимости. Также он критиковал "всеобщую толерантность" к уклонистам, отметив, что войну против большой мобилизованной армии исключительно силами мотивированных защитников выиграть невозможно.

Ветеран российско-украинской войны отметил, что мотивированных добровольцев не большинство в любой стране мира и Украина не исключение. Поэтому сейчас надо мотивировать морально тех, кто еще не пошел на фронт, пытаться достучаться до совести.

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