Законодательные инициативы по мобилизации подавало в Кабинет министров, вероятно, непосредственно Министерство обороны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пояснил, что не в компетенции военного командования подавать запросы с конкретными цифрами на мобилизацию. Об этом Залужный заявил в эфире телемарафона, комментируя законодательные изменения, касающиеся военного права.

"Военное командование ни одного запроса не делало на какие-то там цифры (500 тыс. – ред.) Военное командование продолжает выполнять функцию защиты своего государства, соответственно формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе", – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что озвучивать эти цифры не может, поэтому это является военной тайной.

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"Что касается непосредственно этой цифры. Мы цифру сформировали, формировали на следующий год. Она учитывает покрытие текущего некомплекта, который возник, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в течение следующего года", – указал Залужный.

По его словам, Генштаб проводит запросы на ресурс и осуществляет планирование на следующий год, а затем показывает ориентировочные цифры, которые необходимы будут для выполнения задач в следующем году.

"Все эти предложения мы подаем в Министерство обороны, как к субъекту законодательной инициативы, который уже дальше решает, каким образом эти потребности обеспечить: или путем формирования законодательных инициатив, или заключения договоров и т. д. Поэтому наша позиция достаточно проста – нам необходимы снаряды, оружие, нам необходимы люди. Все остальное – выполняют соответствующие органы, которые имеют на это полномочия", – пояснил военный.

Он добавил, что никаких представлений каких-либо законопроектов ВСУ или Генеральный штаб не делали в Кабинет министров. У них нет таких полномочий. Однако ВСУ работали с Минобороны, которое формирует государственную политику в области обороны.

"Министерство обороны, вероятно, подавало эти законодательные инициативы непосредственно в Кабинет министров", – подытожил Залужный.

Усиление мобилизации

19 декабря Владимир Зеленский во время большой итоговой пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч украинцев.

Позже глава Минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что большое количество людей Армии нашего государства нужно, чтобы серьезно усилить линию соприкосновения с российскими оккупантами, длина которой составляет более трех тысяч километров.

Вчера, 25 декабря, глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия написал в своем Telegram, что "военное командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных". По его словам, Кабмин занимается разработкой правил мобилизации и соответствующий законопроект должен быть внесен правительством в ВРУ в ближайшее время.

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