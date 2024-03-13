В ТЦК подробно объяснили, что дополнительные вещи и снаряжение следует покупать, учитывая собственное финансовое состояние.

В Ровенском ТЦК подробно объяснили, что необходимо взять с собой в армию после успешного прохождения медкомиссии и назначения даты отправки на службу .

Что выдают

Существует базовый набор, который выдают военнослужащим - БЕК (боевой единый комплект), содержащий 46 позиций. С полным перечнем того, что должны выдать, можно ознакомиться в приказе Министра обороны Украины № 232.

средства индивидуальной защиты

Шлем, бронежилет и баллистические очки. Все это выдается на 2 года. Также к шлему должно идти 3 чехла.

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обувь

Берцы летние или демисезонные, берцы зимние, тапочки, бахилы и резиновые сапоги. По одной паре на 2 года.

обмундирование

Костюм (китель и брюки). 2 комплекта на 2 года. Также раз в год выдают дополнительные штаны. Флиска. Одна на 2 года. Зимние куртка и брюки. По одному виду на 2 года. Рубашка боевая (убакс). Две на 2 года. Рубашка поло. Две на 2 года. Перчатки демисезонные и зимние. По паре на 1 год. Бафы (в армии это называется шарф-труба). Летний и зимний.

головные уборы

Шапка обычная и зимняя, фуражка и панама.

снаряжение

Каремат, спальный мешок, тактические перчатки, ремень, транспортная сумка.

белье

Футболки, носки зимние и летние, трусы, по 2 комплекта термобелья - демисезонное и зимнее.

"Если что-то из этого теряется из-за боевых действий, то вам должны выдать новое. Но есть важный момент. О потере/уничтожении имущества сразу сообщите командиру, чтобы это можно было подать на списание. Новую форму выдадут только после этого", - уточнили в ТЦК.

Что не будут выдавать, но лучше иметь с собой

Каждый должен выбирать то, что ему действительно необходимо и на что есть финансовые возможности. Впрочем, стоит обратить внимание на несколько позиций.

документы

Паспорт, водительское удостоверение, дубликат индивидуального налогового номера, военные документы. И важно все это держать в специальном водонепроницаемом пакете.

средства гигиены

зубная паста, щетка (лучше несколько), шампунь, мыло, туалетная бумага; станок для бритья или электробритва (даже если вы планируете отпускать бороду, то ухаживать за ней тоже как-то надо); полотенце; маникюрные ножницы; солнцезащитный крем (на пляж вы вряд ли попадете, но под солнцем придется бывать часто, так что ожоги вполне возможны); стиральный порошок или капсулы для стирки, если будет стиральная машина; влажные салфетки - универсальное средство на все случаи жизни (почти, как скотч. Скотч, кстати, тоже стоит взять).

электроприборы

павербанк; удлинитель/тройник (заряжать телефон или другие гаджеты надо часто, а места всегда не хватает); фонарик.

обувь и одежда

В обуви вы будете проводить большую часть суток при совершенно разных погодных условиях. Поэтому она должна быть идеальной по размеру, и желательно не новой, а уже разношенной. Да, обувь в армии выдается. Но могут быть вопросы с наличием необходимых размеров. К тому же рано или поздно она сильно испачкается или промокнет. И нужно будет что-то на замену. Поэтому лучше иметь что-то дополнительно.

Желательно:

- кроссовки/треккинговые ботинки;

- резиновые тапочки.

- по возможности:

- демисезонные берцы;

- дополнительные стельки (обувь изнашивается быстро, а стельки еще быстрее).

Ситуация похожа с обувью. Форму выдают. Но опять же - выдать могут не сразу. К тому же часть вещей может достаточно быстро изнашиваться из-за нагрузки.

Лучше дополнительно иметь:

- комплект формы (брюки и китель);

- футболки, белье, носки;

- флиска ;

- тактические перчатки (важная вещь в армии - руками постоянно приходится что-то делать, поэтому лучше иметь защиту);

- комплект гражданской одежды.

баул и рюкзак

Баул или какую-то большую сумку выдадут. Но это в основном используется как комод, в котором хранятся вещи. Поэтому лучше дополнительно иметь рюкзак, хотя бы на 30 литров, пакеты и сумки, которые лишними также не будут.

снаряжение

Основное из снаряжения выдается. Но дополнительно может понадобиться многое. На начальном советуют не ломать себе голову по этому поводу. Во-первых, надо смотреть, что именно выдадут. Также многое зависит от того, в какую часть и на какую должность вас распределят.

Мелочи, которые стоит иметь

Посуду, которая не бьется.

Иглы, нитки, нитки.

Веревка и прищепки, чтобы сушить одежду после стирки.

Мультитул. Вообще не знаю, как без него жил раньше. Постоянно надо что-то закрутить, открутить, зажать, перерезать. Заменяет достаточно большой набор инструментов.

Карабины. Много не надо, но хотя бы парочку желательно иметь. Всегда найдется то, что лучше повесить на броню, чем носить в руках или в рюкзаке.

Спички/зажигалки.

Суперклей.

Аптечка.

Мобилизация в Украине - последние новости

Боевой медик и морская пехотинка Ярина Черногуз заявила, что не против идеи об обязательной мобилизации женщин в Украине. По ее словам, это должны быть женщины, которые будут ответственно относиться к своим обязанностям.

"Я большая сторонница мобилизации женщин. Более того, я считаю, что у нас должно быть с жестким отбором создано женское боевое подразделение. Это не обязательно батальон, начать с роты, если это действительно заработает - маштабировать. Я считаю, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации, в соответствии с потребностями армии", - отметила она.

Также глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщал, что в Раде до конца марта зарегистрируют законопроект об экономическом бронировании.

"О том, что есть как бы две модели. Одна модель - это, собственно, модель, которая родилась в Офисе Президента, о 35 тысячах. И вторая модель - это та, над которой мы работаем с командой. Это модель об уплате дополнительного военного сбора за каждое забронированное лицо, независимо от его должности, заработной платы или каких-то других критериев", - сказал нардеп.

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