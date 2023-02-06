Уголовная ответственность наступает не сразу, сначала человек может обойтись штрафом.

Адвокат Андрей Новак в эфире "Сніданку з 1+1" пояснил, какое наказание грозит военнообязанному, что взял повестку, расписался о ее получении, но не явился в военкомат.

Если речь идет о первой или второй неявке по повестке, это может быть административная ответственность. Но юристы до сих пор не имеют однозначного ответа, по какой статье человек будет привлечен к админответственности - по статье о нарушении правил ведения воинского учета или по статье о нарушении законодательства об обороне и мобилизации.

Так, по одной статье предусмотрен штраф от 510 до 1,7 тыс. грн, по другой - от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн.

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Какие штрафы светят за неявку по повестке

Если человека дважды привлекли к административной ответственности за неявку по повестке, то третья неявка уже будет тянуть на "криминал" за уклонение от мобилизации.

Что может быть за неявку в военкомат после медкомиссии - уголовная ответственность

Если проигнорировать повестку-призыв в ВСУ и мобилизационное распоряжение, человеку грозит серьезное наказание, грозит уголовная ответственность. В соответствии со ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на службу в период военного времени наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.

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