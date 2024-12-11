Если человек получил повестку лично и через три дня не явился, то его могут подать в розыск.

Если человек получил повестку лично, и через три дня не явился по месту назначения, его могут подать в розыск, но есть определенные нюансы, которые могут отсрочить этот срок. Обо всех деталях вручения повесток рассказал в интервью Суспільному начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

"Повестка может быть без подписи, с электронной подписью. Теперь не обязательно, чтобы начальник районного ТЦК собственноручно подписал повестку. Независимо от способа доставки, повестки имеют одинаковую юридическую силу", - рассказал он.

Повестки, подписанные КЭП, могут направляться на предприятие, где уполномоченные лица раздадут их работникам. Для патрулирования и разнесения на местах скопления людей составляются индивидуальные повестки.

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По словам начальника сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, повестка считается врученной при следующих условиях:

Когда на предприятие поступает распоряжение, и руководитель должен получить повестку работника под подпись.

Когда во время патрулирования по улицам или в местах сбора людей сотрудники ТЦК и СП останавливают человека на основании проверки его военно-учетных документов и вручают повестку.

Когда повестка направляется через "Укрпочту", заказным письмом с уведомлением явиться в ТЦК.

Он отметил, что если человек получил повестку лично и через три дня не явился, то его могут подать в розыск. Однако если человек не смог явиться из-за каких-то непредсказуемых факторов, например, вследствие попадания в больницу, и это подтверждено документами, то розыск не объявляется, и откладывается.

Если уведомление отправлено через почту, то после получения у человека также есть три дня для выполнения обязанности. При этом человек должен получить уведомление лично, исключением может быть законный представитель.

"После получения повестки, если в течение трех суток человек не явился по месту назначения, на четвертый день можно инициировать розыск", - пояснил Монукало.

Он также уточнил, что в случае оповещения человека по почте, письмо возвращается через неделю после отправки. С этого момента работники ТЦК могут подать материалы на розыск.

По его словам, в Сумской области сейчас в розыске находятся 10-15% от оповещенных людей.

Мобилизация в Украине

Ранее юрист Ангелина Чипец рассказала, какие последствия ожидают лицо, которое не заберет повестку с почты. В частности, может быть открыто уголовное дело - даже в случае, если человек не подписывал повестку. Это произойдет, если будет установлено, что гражданин сознательно уклонялся от получения повестки и явки в военкомат.

Также адвокат Дмитрий Дончак отметил, что украинцам, которые имеют законные основания для отсрочки от мобилизации, все равно могут приходить повестки на почту. Он предложил в любом случае забрать письмо на почтовом отделении и, если оно от ТЦК, прийти туда с повесткой и показать доказательства получения отсрочки.

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