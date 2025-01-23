План может помочь отреагировать на призывы администраций Байдена и Трампа об увеличении численности ВСУ через снижение мобилизационного возраста.

Украина находится на завершающей стадии разработки реформы призыва для привлечения 18-25-летних мужчин в ряды защитников страны.

Как пишет издание Associated Press, сейчас молодые мужчины этого возраста освобождены от мобилизации. О новой реформе в поисках путей укрепления боевых сил, сообщил недавно назначенный в Администрацию президента командир боевого подразделения.

Заместитель начальника канцелярии президента полковник Павел Палиса заявил, что Украина изучает новые варианты призыва, поскольку существующая система призыва, унаследованная от советских времен, мешает прогрессу.

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Отмечается, что хотя Украина приняла закон о мобилизации прошлой весной и снизила призывной возраст с 27 до 25 лет, эти меры не оказали должного влияния на пополнение рядов и восполнение потерь на поле боя.

Одной из инициатив является план, который Палиса назвал "честным контрактом" и который включает в себя финансовые стимулы, четкие гарантии обучения и меры по обеспечению диалога между солдатами и их командирами. План направлен на привлечение в основном 18-25-летних, которые в настоящее время освобождены от мобилизации, а также на украинцев, которые имеют право на отсрочку или были уволены после принятия закона о мобилизации.

По словам Палисы, эта работа находится на завершающей стадии и может помочь отреагировать на призывы администраций Байдена и Трампа о том, что Украина могла бы увеличить численность своей армии, снизив призывной возраст. Он отметил:

"На данный момент я считаю, что нам нужно начать открытый диалог с обществом. Потому что защита государства - это не только обязанность Вооруженных сил. Это долг каждого гражданина Украины, и это его обязанность".

Он утверждает, что его ведомство в сотрудничестве с Кабинетом министров и Министерством обороны изучает причины, по которым мобилизационные мероприятия не увенчались успехом.

"На самом деле у нас есть огромный мобилизационный ресурс. По моему мнению, на данный момент он превышает то, что нам нужно для решения определенных задач на фронте. Механизм, который мы имеем в настоящее время, не позволяет нам быть настолько эффективными, насколько мы могли бы быть", - добавил Палиса.

Возможность снижения мобилизационного возраста в Украине

На сегодняшний день ни от Генштаба ВСУ, ни от Минобороны запросов относительно снижения мобилизационного возрастав Украине до 18 лет в профильном комитете Верховной Рады нет. Такое заявление сделал народный депутат, заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев.

При этом нардеп добавил, что в первую очередь в Украине проблема не с людьми, а с нехваткой вооружения.

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