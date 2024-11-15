Это помогает уклониться от получения настоящей повестки, цена документа - от тысячи гривен.

Украинцам продают незаполненные повестки с печатями, что помогает уклониться от получения настоящей повестки. Об этом в интервью Новости Live сообщила народный депутат Анна Скороход.

По ее словам, человеку продают бланк повестки с печатями и подписью.

"И вы, когда вам надо, когда вас где-то останавливают, вы вписали свои данные, вписали дату и говорите: "Вот у меня есть повестка, я иду по повестке, там, завтра", - рассказала нардеп.

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Она уточнила, что соответствующая "услуга" стоит от тысячи гривен за бланк. При этом Скороход не стала уточнять, в каких регионах существуют подобные схемы.

В то же время она рассказала о случаях задержания потенциальных уклонистов на приграничной территории.

"Бусифицировали, привезли в ТЦК. Потом к нему в бусик заходят адвокаты, еще к тем, которых бусифицировали. И говорят, что за 4 тысячи долларов они сейчас отсюда уедут. Большинство людей соглашается и они выходят из бусика. Их выводят через дыру в заборе. ТЦК этого не видит, а потом с другой стороны забора адвокат их сажает в авто и вывозит", - сказала депутат.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Минобороны объяснили, могут ли мобилизовать с ВИЧ или туберкулезом. Там отметили, что при принятии решения оценивается, насколько болезнь влияет на способность человека выполнять военные задачи.

Также мы информировали, что в Украине в 2025 году продолжат мобилизацию. По словам министра обороны Рустема Умерова, мобилизация нужна исходя из потребностей фронта и выполнения целей военной стратегии.

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