Студенты могут получить отсрочку через "Резерв+".

Мобилизация в Украине, если ничего не изменится, продлится до мая. Мужчин призывают в армию для защиты страны от агрессивного соседа.

Хотя масштабная мобилизация студентов в Украине не проводится, существуют категории учащихся, для которых не предусмотрена эта отсрочка.

Мобилизация студентов в Украине 2025 - кто освобожден

Мобилизация для студентов не проводится, если у них первое, последовательное высшее образования. При этом форма должна быть дуальной или дневной, а вот бюджет или контракт - не имеет значения. Также не важен и возраст студента. От принудительного призыва освобождены докторанты, аспиранты и ассистенты стажеров.

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Студентов, интернов и докторантов освобождают от мобилизации на семестр, но срок не может превышать полгода. Тогда как преподаватели не подлегают призыва весь учебный год, если их ставка больше 0.75.

Важным нюансом является то, что отсрочку необходимо оформлять самому - она не выдается автоматически, когда начинаешь получать образование.

В то же время призывать могут мужчин, которые:

учатся на заочке или вечерней форме;

получают не первое высшее образование;

проходили срочную службу;

обучались на военной кафедре.

Чтобы узнать о возможных нововведениях, УНИАН обратился к специалисту за комментарием.

Всеобщая мобилизация студентов - что изменится 1 марта

Юрист Адвокатского объединения "Глоба і Глоба" Сергей Ланкин рассказал, что с 1 марта мобилизация в этом вопросе не изменится.

"Сейчас законодательством установлено, что если студент на очной форме обучения и соблюдает требования последовательного получения высшего образования, то в дальнейшем у него не должно возникать проблем при получении отсрочки от мобилизации. Получить отсрочку студенты могут через приложение "Резерв+", - отметил Ланкин.

При этом уже со следующего семестра стартует программа базовой общевойсковой подготовки для студентов.

"Введение базовой общевойсковой подготовки предусмотрено изменениями, внесенными в закон Украины "О воинской обязанности и службе". Прохождение базовой общевойсковой подготовки будет обязательным для студентов во время обучения. Поскольку это будет обязательная дисциплина, то, если студент не захочет ее проходить или не сдаст нормативы, то ему будет грозить отчисление из учебного заведения, как и в случае провала со сдачей любых других обязательных дисциплин", - подчеркнул юрист.

Ранее УНИАН рассказывал, какие штрафы за нарушение воинского учета с 1 марта 2025.

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