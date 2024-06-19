Некоторые из бывших заключенных заявили, что стремились воевать за Украину с начала широкомасштабной войны.

В Украине продолжается мобилизация. С момента принятия соответствующего закона в армию вступило около 3000 ранее осужденных мужчин из 25 000 потенциальных новобранцев, пишет The Times.

"Я рад быть здесь. Я не жалею, что воспользовался этим шансом", - признался один из новоиспеченных бойцов Валентин, которого осудили за непредумышленное убийство.

Другой новобранец, Сергей, сказал, что он подписал контракт после того, как отбыл всего десять месяцев из пятилетнего срока за преступление, которое он не захотел раскрывать. Хотя у него нет военного опыта, он с оптимизмом смотрит на свои шансы на выживание:

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"Я сделал свой выбор и чувствую, что все будет хорошо. Лучше быть здесь, чем застрять в тюрьме. Здесь я могу быть полезен. Самое главное - научиться быть гибким… В любом случае, рано или поздно все в Украине окажутся на фронте".

Некоторые из бывших заключенных заявили, что стремились воевать за Украину с начала широкомасштабной войны.

"Я написал десятки просьб об отправке в армию", - рассказал бывший заключенный Константин, который отсидел в тюрьме 7 лет за хранение оружия.

Новобранцы верят, что их не будут использовать в качестве пушечного мяса.

"Украина - это не Россия. С нами обращаются так же, как и с другими украинскими солдатами", - отметил Константин.

Сообщается, что мобилизация бывших заключенных в Украине проходит не без проблем. По словам источника, в некоторых подразделениях не знают, как работать с экс-осужденными, у которых есть ВИЧ. Также были попытки дезертирства и навязывания своих правил. Таких быстро отправляли обратно в тюрьмы.

Мобилизация заключенных в Украине - что сообщалось

Напомним, чтобы восполнить острую нехватку пехоты на линии фронта, Украина приняла решение освободить осужденных преступников, которые соглашаются сражаться в штурмовых бригадах повышенного риска. К 16 июня более 2750 мужчин были освобождены из украинских тюрем с тех пор, как парламент принял в мае закон, разрешающий некоторым осужденным вступать в армию.

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