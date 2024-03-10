Глава СН отметил, что ключевые поправки, которые вызывают больше всего дискуссий в обществе, будут урегулированы.

На следующей неделе Верховная Рада начнет рассмотрение ключевых поправок к законопроекту о мобилизации. Вопрос отсрочки для лиц, ухаживающих за лицами с инвалидностью, а также в отношении аспирантов будет урегулирован.

Об этом заявил глава "Слуги народа" Давид Арахамия в Telegram. По его словам, не стоит разгонять "зраду" относительно основных дискуссионных элементов инициативы.

"Хочу повторить еще раз для тех, кто снова разгоняет "зраду": вопрос о I, II и III группы людей с инвалидностью будет урегулирован. В действующем законодательстве предусмотрен один смотритель на одного человека с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе. Подчеркиваю, что на следующей неделе начинаем рассмотрение поправок. Эту правку мы будем отстаивать. То же касается и аспирантов. Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации", - отметил Арахамия.

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Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине продолжается работа над законопроектом о мобилизации. Сейчас комитет рассматривает правки к нему, их собралось более 4 тысяч. Законопроект о мобилизации в Верховной Раде, вероятно, рассмотрят во второй половине марта. В первом чтении народные депутаты приняли его 7 февраля.

По мнению адвоката Юрия Танасийчука, ограничения военнообязанных в законопроекте о мобилизации должны стать частью мер по уменьшению прав граждан Украины, которые не соблюдают свой конституционный долг.

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