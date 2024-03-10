После регистрации брака, ЗАГС действительно сообщает ТЦК об изменении семейного положения лица.

При подаче заявления о государственной регистрации брака человек заполняет соответствующие графы для предоставления информации. Такое заявление включает в себя сведения относительно отношения к военной службе. Таким образом, после регистрации брака, ЗАГС действительно сообщает ТЦК об изменении семейного положения лица.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказала Диана Терновая, юрист юридической компании "Приходько и Партнеры". Она также уточнила, что это не означает, что мужчину после регистрации брака мобилизуют.

"После регистрации брака сразу никто не мобилизует, однако после регистрации брака лицу нужно обновить свои данные в ТЦК. Поскольку призывники, военнообязанные и резервисты должны лично сообщать в семидневный срок органам, в которых они находятся на воинском учете, об изменении персональных данных", - добавила юрист.

Видео дня

Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине продолжается работа над законопроектом о мобилизации. Сейчас комитет рассматривает правки к нему, их собралось более 4 тысяч. Законопроект о мобилизации в Верховной Раде, вероятно, рассмотрят во второй половине марта. В первом чтении народные депутаты приняли его 7 февраля.

По мнению адвоката Юрия Танасийчука, ограничения военнообязанных в законопроекте о мобилизации должны стать частью мер по уменьшению прав граждан Украины, которые не соблюдают свой конституционный долг.

Вас также могут заинтересовать новости: