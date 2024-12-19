С 1 января внедряется создание экспертных комиссий в больницах.

Верховная Рада Украины приняла закон о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий с 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Рада приняла в целом о ликвидации МСЭК с 2025-го года. За законопроект №12178 - 259 голосов", - написал он.

Железняк пояснил, что с 1 января 2025 года "внедряется создание экспертных комиссий в кластерных и надкластерных больницах (современная система оценки функционирования лица)".

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Реформа МСЭК в Украине

Как сообщал УНИАН, за последние месяцы произошло несколько скандалов с задержаниями и обысками у руководителей и членов МСЭК. У них находили миллионные средства в иностранной валюте и документы, где говорится о предоставлении за взятки фальшивой инвалидности.

Много оформленных инвалидностей было в органах прокуратуры. После этого генеральный прокурор Андрей Костин ушел в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что установлено было много фактов нарушений и очевидно "фальшивых инвалидностей должностных лиц".

В ноябре Кабинет министров Украины внес в ВР законопроект №12178, которым предусмотрена реформа МСЭК. Им предусматривается, что с 1 января 2025 года заработают экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека, которые будут состоять из практикующих врачей.

В функции экспертных комиссий включено, в частности установление группы инвалидности, направление лица на дополнительное обследование, планирование и проведение повторного обследования.

В Министерстве здравоохранения отмечали, что экспертные комиссии будут работать в многопрофильных мощных медицинских учреждениях, которые оснащены всем необходимым для оценки и дополнительного обследования. При необходимости, провести оценку можно будет не только очно в учреждении, но и заочно, дистанционно или с выездом к пациенту.

Кроме того, новая система будет цифровизированной - лечащий врач сможет направить в электронном виде дело для оценки, а результаты оценки автоматически будут попадать в Единую информационную систему социальной сферы для дальнейших шагов по реабилитации, оценки трудоспособности и, в случае необходимости, назначения государственных выплат.

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