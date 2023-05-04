Как пояснили в министерстве, соответствующие изменения продиктованы тем, что во время действия военного положения нет необходимости в пребывании на воинском учете призывников до 27 лет.

Министерство обороны Украины разработало изменения в законодательство по снижению предельного возраста пребывания призывников на воинском учете с 27 до 25 лет.

"В Министерстве обороны, реагируя на обращение Вооруженных Сил Украины, совместно наработали предложения изменений в законодательство по уменьшению предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет", - сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснили в Минобороны, соответствующие изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует потребность в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет.

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В ведомстве отметили, что необходимость для граждан ежегодно прибывать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым затратам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения ВЛК. Тогда как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.

"Во-вторых, длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации", - добавили в Минобороны.

Как сообщалось, 2 мая Верховная Рада приняла решение о продлении в Украине еще на три месяца военного положения и всеобщей мобилизации. В целом они продлены до 18 августа.

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