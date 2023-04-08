Право на такие пенсии будут иметь родители, муж или жена и дети военного.

В Министерстве оброны объяснили, кто имеет право на пенсию в случае потери военнослужащего-кормильца в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Как говорится в сообщении Минобороны, право на пенсию имеют: родители и жена/муж кормильца, погибшего при исполнении служебных обязанностей.

"Условие получения пенсии: не ранее чем в 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа. Размер пенсионной выплаты: 70% заработной платы погибшего кормильца членам семьи и ребенку (но не менее 7800 грн). Если в семье двое и более детей - по 50% на каждого ребенка (но не менее 6100 грн)", - пояснили в Минобороны.

Видео дня

Также данная категория имеет право на назначение пенсии, если они имеют право на:

пенсию независимо от возраста;

досрочную пенсию по возрасту;

пенсию по возрасту на льготных условиях;

пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом, или являются лицами с инвалидностью.

При этом, как отметили в ведомтсве, в случае смерти военного, не связанной с выполнением служебных обязанностей, право на получение пенсионных выплат имеют: родители и жена/муж кормильца.

"Условие получения пенсии: достигли 60 лет независимо от наличия у них страхового стажа, или являются лицами с инвалидностью. Размер пенсионной выплаты: 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи", - пояснили в Минобороны.

Там подчеркнули, что независимо от причины смерти кормильца, минимальный (два прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) и максимальный (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц) размеры пенсии в случае потери кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно.

Выплаты военным ВСУ

Государство гарантирует военнослужащим достаточное материальное и денежное обеспечение.

Во время военного положения полицейские, пограничники и военные получают дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц. Размер вознаграждения увеличивается до 100 тыс. грн для тех, кто участвует в боевых действиях.

Семьи погибших военных получат единовременную денежную помощь в размере 15 млн грн.

Вас также могут заинтересовать новости: