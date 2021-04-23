Средства выплачиваются равными долями членам семьи, родителям и иждивенцам погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного и резервиста.

В 2021 году по состоянию на 19 апреля финансовую помощь на сумму 13,9 млн грн выплачено семьям 13 погибших военнослужащих.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщили в Министерстве обороны Украины.

«С 01.01.2021 размер пособия составляет в случае гибели (смерти) военнослужащего: при исполнении обязанностей военной службы - 750-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц (2 тыс. 270 грн на 750 = 1 млн 702 тыс. 500 грн); в период прохождения военной службы - 500-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц (2 тыс. 270 грн на 500 = 1 млн 135 тыс. грн)», - сообщили в Минобороны.

Эти средства выплачиваются равными долями членам семьи, родителям и иждивенцам погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного и резервиста.

С 2014 по 2020 годы указанная помощь была выплачена 3 тыс. 115 семьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, которые они понесли во время участия в антитеррористической операции и защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Назначение и выплата единовременного пособия не осуществляется, если гибель (смерть), ранения (контузия, травма или увечье), заболевание, инвалидность или частичная потеря трудоспособности без установления инвалидности военнослужащего, военнообязанного или резервиста являются следствием: совершения им преступления или административного правонарушения; совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; умышленного причинения себе телесного повреждения, иного вреда своему здоровью или самоубийства (кроме случаев доведения лица до самоубийства, установленного судом); предоставления лицом заведомо ложных сведений для назначения и выплаты единовременной денежной помощи.

«Учитывая указанное, при установлении обстоятельств гибели (смерти) военнослужащих могут возникать задержки в оформлении соответствующих документов», - отметили в Миноброны.

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Автор: Леся Лещенко