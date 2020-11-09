Как отметил министр Александр Ткаченко, сотни тысяч работающего населения Украины оказываются в зоне риска остаться без работы.

Члены Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики в Верховной Раде и заместитель руководителя фракции Слуга народа Евгения Кравчук обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с обращением-заявлением, в котором призывают не запрещать работу учреждений культуры в выходные дни.

"Запрет работать на выходных – это автоматически минус 50% выручки. А значит, львиная доля заведений закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги. И это при том, что как раз учреждения культуры являются наиболее дисциплинированными по выполнению всех санитарных требований: дистанция, температурный скрининг, маски, антисептики. Здесь стараются сделать все, чтобы и посетитель был в безопасности, и заведение сохранилось вместе с работниками", - написала Кравчук на своей странице в Facebook.

"Хоть это и не относится к компетенции нашего комитета, мы так же занимаемся ответственными заведениями общественного питания. Они, несмотря на все усилия по соблюдению карантинных норм, также могут оказаться под угрозой закрытия. Между тем убеждена, что все ночные клубы в нынешних условиях не могут работать", - добавила народный депутат.

Инициативу поддержал и министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"Учитывая то, какие последствия для сферы культуры, креативных индустрий и гостеприимства может повлечь карантин выходного дня, МКИП не поддерживает эту инициативу. Сотни тысяч работающего населения Украины оказываются в зоне риска остаться без работы. То есть речь идет о жизни и существовании людей", - заявил Ткаченко.

Он отмечает, что отдельный вопрос, выдержит ли экономика Украины, если свою работу приостановит сфера, которая генерирует от 2 до 4% ВВП.

"И это мы говорим в разрезе сферы культуры, хотя стоит помнить, что в целом аналогичные риски и для микро, малого и среднего бизнеса. Положительно ли скажется закрытие учреждений культуры на общей статистике заболеваемости – нет. Ведь учреждения культуры очевидно не являются эпицентром для распространения вируса", - заявил министр.

Контролировать соблюдение карантинных ограничений в учреждениях культуры, по словам Ткаченко, едва ли не проще всего: поток людей регулируется, рассадка определяется, то, чтобы посетители находились в масках и температурный скрингинг – постоянно отслеживается, дизинфицирующие средства всегда в доступе.

"Поэтому закрывать сферу, которая фактически является образцом для многих отраслей по выполнению санэпидем требований Минздрава, - решение, которое сетует государство на неизбежные потери. Запрет на работу в выходные дни для учреждений культуры и креативных индустрий приведет к уменьшению и без того критических доходов еще дополнительно на 50% и более. К тому же во времена пандемии посмотреть ленту в кинотеатре, сходить на спектакль или послушать оперу – это настоящая эмоциональная разгрузка, которая делает людей счастливее. И такую возможность нужно оставить украинцам", - заключает министр.

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Автор: УНИАН