Экс-депутат Емец: министр Криклий отказался вывозить украинцев из ОАЭ

Один рейс должен был вылететь из Дубая 25 апреля, еще один – из Шарджи 28 апреля.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отказал в вылете двум самолетам, которые должны были вернуть в Украину более 300 украинцев из ОАЭ.

Об этом заявил бывший народный депутат Леонид Емец.

Один рейс должен был вылететь из Дубая 25 апреля, еще один – из Шарджи 28 апреля. Этими рейсами должны были прилететь не туристы, а граждане, которые работали в ОАЭ. Из-за карантина они потеряли работу и не могут остаться, поскольку в ОАЭ высокие цены на жилье и проживание.

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«Все эти люди через украинское посольство нашли самолеты, полностью оплатили рейс в одну сторону и подписали согласие на добровольную обсервацию. Они также проплатили проживание в санатории Жовтень под Конча-Заспой и договорились о сопровождении полиции к месту обсервации. Они не могут из Дубая и Эмиратов дойти пешком или доехать на машине, у них есть один путь - самолетом. И единственное, что их не пускает домой, это отказ министра Криклия дать им разрешение на перелет», - заявил Емец.

По его словам, для первого рейса такое разрешение сначала дали, а потом в день вылета забрали. Так же до последнего тянули и с другим рейсом.

«Никакого объяснения, почему такая позиция министерства, никому не предоставлено. Официально. Неофициально, ходят слухи, что таким образом закрывают дыры в бюджете частных украинских авиакомпаний. Такая ситуация неприемлема с любой точки зрения: юридической, человеческой морали, здравого смысла. В Конституции Украины сказано: «Гражданин Украины не может быть лишен права в любое время вернуться в Украину»», - добавил Емец.

Как ранее заявил депутат от «Слуги Народа» Александр Дубинский, министр инфраструктуры Владислав Криклий взял себе в советники бывшего главу «Укравтодора» Андрея Батищева, известного по организации схем отката денег с подрядчиков по строительству дорог.