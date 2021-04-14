Роскошные костюмы, шикарный интерьер и феерическая атмосфера. Михаил Поплавский презентовал праздничный концертный клип «А нам сегодня 50». Основной лейтмотив: жизнь в пятьдесят только начинается, по словам главного героя клипа – прекрасный возраст для любви и радости.

«Полвека – это эпохальный, исторический момент в жизни каждого человека. Жизнь в 50 лет – это праздник души и тела! Это возраст перспектив! Некоторые впадают в депрессию, и думают, что дальше их ждет монотонная жизнь. В 50 – жизнь только начинается! Сегодня нужно делать праздник каждый день, а если нет праздника – придумать и организовать на радость себе и другим! Жить нужно на все сто, до последнего патрона, ведь на завтра Бог никому ничего не обещал! Каждый прожитый день должен быть насыщенным, ярким и счастливым. Клип «А нам сегодня 50» с пожеланиями новых побед и любви к жизни мы посвящаем всем золотым юбилярам», – сказал Михаил Поплавский.

Стилистика клипа позволяет зрителю окунуться в эпоху фильма «Великий Гэтсби». Творческая группа тщательно воспроизвела Америку 20-х годов: роскошные декорации, дорогие костюмы, красивые женщины в элегантно-изысканных нарядах и драгоценностях.

Специально для съемок арендовали раритетный кабриолет «Ford» 1937 выпуска, воссоздав на 100% антураж того времени.

Михаил Поплавский появился в клипе в образе импозантного героя, который отмечает с гостями свое 50-летие, его окружают красавицы – девушки из бэк-вокала и балета.

Он танцует с очаровательной блондинкой и вспоминает счастливые моменты, прожитые вместе. По словам создателей клипа, через танец главного героя зритель сможет проследить его многолетнюю историю любви.

Профессиональный балет продемонстрировал юношескую влюбленность, весь спектр эмоций – от желания до ревности, а потом легкость и эйфорию счастья. Страстное танго исполнили лауреаты международных конкурсов, студенты Университета культуры Александра Коняшина и Ричард Германович. Балетмейстером-постановщиком клипа стал Ростислав Савченко, который уже давно сотрудничает с поющим ректором. Между прочим, танец самого Михаила Михайловича и его партнерши Лидии Шестопал выглядел хоть и не таким страстным и порывистым, но не менее чувственным.

В финале клипа веселая компания поднимает бокалы с шампанским за именинника, его новую яркую, успешную и счастливую жизнь.

Мы снимали в стилистике 20-х, чтобы подчеркнуть, что красиво жить можно в любом возрасте, – объяснил режиссер клипа Иоанн Зенков. – Образ Джея Гэтсби –харизматичного человека, достигшего огромного успеха, очень легко ассоциируется с Михаилом Михайловичем.

Видео было создано с использованием современных мировых технологий: 3D виртуальной реальности, LED cube, Unreal Engine, traking systems и других.

Алексей Степанов, главный оператор клипа, плодотворно работал с ректором КНУКиИ еще 20 лет назад, и вот им снова представилась возможность посотрудничать над проектом.

– Михаил Михайлович – машина времени. И такой мощной харизмы я не встречал еще ни у кого, – высказал мнение Алексей Степанов. – Спасибо ему за возможность поработать вместе. А виртуальные технологии, по которым мы создавали клип, действительно на передовой, и в Украине мы первые их применили.

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Автор: Григорий Бондарь