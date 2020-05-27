В киевском метро предлагают установить рамки для температурного скрининга

Медицинская комиссия Киева будет предлагать установить в метро рамки для измерения температуры пассажирам.

Медицинская комиссия Киева будет предлагать установить в метрополитене рамки для температурного скрининга.

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Об этом председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета от ВО "Свобода" Олег Гелевей сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в 70% случаев COVID-19 протекает бессимптомно, поэтому, если у человека высокая температура, то это уже не легкий вариант течения заболевания.

"Поэтому это (температурный скрининг - УНИАН) надо делать в метро, и мы будем настаивать на этом... Будем предлагать поставить терморамки, которые во многих странах мира используют в аэропортах и которые определяют температуру человека. И конечно, если у человека есть повышенная температура, то гораздо больше шансов, что он может быть болен коронавирусом", - подчеркнул председатель медицинской комиссии Киева.

Гелевей напомнил слова главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко о том, что в рамках ослабления карантина с 1 июня в Украине, в частности, планируется открытие бассейнов.

"Можно открывать бассейны, потому что ученые установили: если происходит обеззараживание воды путем хлорирования, с помощью ионных ламп или кислорода, то коронавирус погибает. И поэтому я надеюсь, что все же откроют спортивные центры с бассейнами", - заявил Гелевей.

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