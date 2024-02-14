Первый украинский негосударственный горно-металлургический университет Метинвест Политехника объявил о начале вступительной кампании 2024 года. Обучение бакалавров и магистров по современным инженерно-техническим специальностям начнется в сентябре, а курсы по подготовке к национальному мультипредметному тесту (НМТ) — уже в марте.

Вступить в Метинвест Политехнику может каждый. Кроме получения высшего образования на условиях контракта, также вуз предлагает возможность учиться по заказу компании Метинвест, что позволяет студенту получить образование за средства заказчика, не тратя собственных финансов. Компания покрывает расходы на обучение для своих сотрудников и их детей, а также для студентов, готовых работать на производствах компании в течение и после обучения.

В этом году университет набирает студентов на 16 бакалаврских и 18 магистерских программ, а также открывает аспирантуру. В частности, вуз будет готовить бакалавров по направлениям: металлургия, разработка месторождений полезных ископаемых, материаловедение, компьютерные науки, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, охрана окружающей среды, инжиниринг механического оборудования и систем, инжиниринг электроснабжения и электромеханических систем, бизнес-аналитика, стоимостное управление бизнесом, сварка и безопасность труда. Все образовательные программы прошли экспертизу бизнеса.

Видео дня

Также вух запустил онлайн-курсы по НМТ: программа будет охватывать украинский язык, математику, историю Украины, физику и химию, и продлится 2,5 месяца. Выпускников курсов ждет бонус - дополнительные баллы в первом учебном семестре, что увеличивает шансы на получение стипендии. Заявки на участие в подготовительных курсах принимаются до 1 марта.

Метинвест Политехника сочетает дистанционное обучение с дуальным образованием и лабораторными офлайн-практикумами. Практика проходит на производствах Метинвеста в Запорожье, Кривом Роге и Каменском. А лучшим студентам предложат практику на предприятиях компании за рубежом. Навыки, которые получат студенты во время обучения, позволят им полностью овладеть профессией и работать на любом предприятии мира.

"Во время войны получение высшего инженерного образования приобретает новые смыслы для Украины. Студенты Метинвест Политехники получают реальные возможности приобрести практический опыт в настоящих производственных условиях, смогут развиваться в науке, а также построить успешную карьеру в украинской промышленности", — говорит ректор университета Метинвест Политехника Александр Поважный.

Как известно, университет основала группа Метинвест в июне 2020 года, а в 2022 году прошел первый набор студентов. Компания разработала и начала строить в Мариуполе корпуса будущего университета, но из-за оккупации города от этих планов пришлось отказаться.

Подробнее о вступлении можно узнать по телефону +38 (095) 070-06-37 или написав на pk@mipolytech.education.