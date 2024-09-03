Метинвест Ахметова построил для ВСУ первый в Украине стальной подземный госпиталь

Группа Метинвест в рамках инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова" создала для Министерства обороны Украины, в координации с Медицинскими силами "Восток", первый в стране подземный стабилизационный пункт для спасения жизней защитников на передовой. Стальной госпиталь обеспечивает реанимацию, лечение и содержание пациентов до их выписки или эвакуации в другое стационарное медицинское учреждение. И все это происходит вблизи линии фронта в безопасных для медиков и пациентов условиях, сообщили на сайте компании.

Базой для госпиталя стали стальные бункеры-"укрытия", которые разработал Метинвест, модернизированные и конструктивно измененные согласно потребностям военных медиков. Укомплектованность госпиталя соответствует уровню полевых госпиталей второго эшелона (Role/Echelon 2) согласно стандартам НАТО. Инвестиции Метинвеста в построение стального подземного госпиталя и его комплектацию оборудованием составляют более 20 млн грн.

"Медицинский госпиталь на глубине многих метров под землей - самый амбициозный и сложный проект, который нам приходилось реализовать с начала полномасштабного вторжения. Но в вопросе спасения жизней украинских защитников важна каждая минута. Поэтому мы приложили максимум усилий, чтобы не упустить это драгоценное время, и чтобы наши врачи имели все необходимое для своевременного и эффективного оказания помощи", - говорит операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

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Метинвест укомплектовал госпиталь кислородными концентраторами, аппаратом ИВЛ, кардиомониторами, дефибрилляторами, операционным оборудованием и освещением, стерилизаторами, системами обогрева пациента, медицинской мебелью и т.д. на общую сумму более 7 млн грн.

"Этот подземный госпиталь - лучший из имеющихся стабилизационных пунктов. Он позволит оказывать медицинскую помощь более 100 пациентам ежесуточно, спасая сотни жизней наших героев. Надеюсь, что количество таких объектов будет расти", - отметил и.о. командира Медицинских сил "Восток" Роман Кузев.

Госпиталь спроектирован на базе шести стальных бункеров увеличенного размера, и оборудован системами вентиляции, водоснабжения, водоотведения и энергообеспечения. Также он дополнительно оборудован системами РЭБ высокой мощности и альтернативными источниками питания.

Как известно, с начала полномасштабного вторжения Метинвест направил на помощь Украине и ее гражданам 7,5 млрд грн, из которых 4 млрд грн - на нужды армии в рамках милитаристской инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Компания производит большое количество изделий, которые передаются для нужд армии. Кроме бункеров-"укрытий", среди них - противоминные тралы, защитные экраны для противодействия FPV-дронам, "ловцы ланцетов", пластины для амуниции и броня для защиты фронтовых автомобилей.