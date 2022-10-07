Примерная стоимость каждого из гуманитарных пакетов составляет тысячу гривень.

Одна из крупнейших торговых сетей Украины "АТБ" бесплатно предоставила жителям освобожденного от российских оккупантов города Купянск в Харьковской области тысячу гуманитарных пакетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что в состав таких гуманитарных корзин вошли: свежие продукты (макароны, консервы, чай, кофе, сахар, очищенная вода, масло, крупы и сладости) и товары первой необходимости (стиральный порошок, мыло, шампунь).

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Примерная стоимость каждого из гуманитарных пакетов составляет тысячу гривень. Распределять ее будут представители местной власти, которые имеют полную информацию о семьях, больше всего нуждающихся в такой помощи.

"На сегодняшний день уже не является новостью то, что оккупация вражеской армией влечет за собой ужасные разрушения инфраструктуры населенных пунктов нашей страны, приводит почти к ее тотального уничтожению и создает гуманитарную катастрофу. Исключением не стал и небольшой городок Купянск, расположенный чуть более чем в сотне километров от Харькова. Город с населением около 25 тысяч человек был захвачен врагом еще в конце февраля, а освобожден через семь месяцев. Вернуть его к полноценной мирной жизни без поддержки неравнодушных представителей бизнеса крайне сложно", – отметили в пресс-службе АТБ.

Как говорится в сообщении, это уже далеко не первый благотворительный взнос "АТБ", который помогает приблизить победу Украины в войне против агрессора. По состоянию на сегодня сумма гуманитарной помощи от компании украинским защитникам и населению уже превысила 200 миллионов гривень.

Кроме того, для помощи пострадавшим от боевых действий детям компания при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) запустила национальный благотворительный проект с технологией дополненной реальности "Брайти". Он имеет целью сбор средств для создания первого в Украине реабилитационного центра, где будут проходить лечение малыши, которые получили осколочные и взрывные ранения.

При этом магазины "АТБ" одними из первых возобновили работу на деоккупированных территориях, в частности, Киевщины, Сумщины и Харьковщины.