В связи с войной компания не может строить конкретные планы.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в Украине в августе не имеет планов открываться.

Об этом заявила руководитель отдела связей с общественностью в McDonald's Алеся Муджири для OBOZREVATEL.

"Эта информация является неправдивой (об открытии ресторанов в августе - УНИАН). Сейчас мы постоянно оцениваем ситуацию. В некоторых областях мы имеем амбиции возобновить работу, но в текущей ситуации не можем озвучивать конкретные планы. Следите за обновлениями, как только у нас будут планы, мы их не будем скрывать. Но сейчас планов открывать рестораны в августе нет, но у нас есть амбиции возобновить работу в будущем", – сказала представительница компании.

Ранее была информация, что McDonald's работает над обновлением протоколов безопасности, чтобы таки возобновить свою работу в Украине.

Также МИД Украины активно убеждает американскую корпорацию McDonald's вернуться на украинский рынок.

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