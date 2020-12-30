На суде близкие рассказывали о жизни погибших и военной службе.

В житомирском Богунском районном суде состоялось заседание по делу массового убийства военных, которое произошло в мае; начали допрашивать родных погибших.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН рассказал пресс-секретарь Богунского районного суда Житомира Юрий Севрук.

«29 декабря началось рассмотрение дела по существу об убийстве семи человек, которые были на отдыхе в мае 2020 года на водоеме, возле одного из районных центров Житомирской области. В ходе заседания допрашивали родных убитых военных. Они рассказывали о жизни, мечтах, увлечениях, привычках, военной службе своих родных, мужей, брата, сына», - отметил Юрий Севрук.

Потерпевшие родственники хотят взыскать с владельца водоема Анатолия Захаренко, на котором произошло массовое убийство, по 2 млн грн морального ущерба.

«Потерпевшие заявили гражданские иски о взыскании с Анатолия Захаренко (подозреваемый в убийстве военных - УНИАН) по 2 млн грн морального ущерба», - сказал пресс-секретарь Богунского районного суда.

По его словам, судебное заседание перенесли на следующий год.

«Судебное заседание перенести на 5 января 2021 года на 11:00 для продолжения допроса потерпевшего, который является единственным непосредственным участником произошедших событий», - сказал Севрук.

Массовое убийство военных на Житомирщине: что произошло

Трагедия произошла ночью 22 мая недалеко от водоема в селе Новоселица Попельнянского района.

По предварительным данным, между владельцем пруда, местным жителем (1962 года рождения) и группой приезжих возник конфликт. Владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек.

В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК.

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Автор: Марина Чорноштан