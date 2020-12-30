В житомирском Богунском районном суде состоялось заседание по делу массового убийства военных, которое произошло в мае; начали допрашивать родных погибших.
Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН рассказал пресс-секретарь Богунского районного суда Житомира Юрий Севрук.
«29 декабря началось рассмотрение дела по существу об убийстве семи человек, которые были на отдыхе в мае 2020 года на водоеме, возле одного из районных центров Житомирской области. В ходе заседания допрашивали родных убитых военных. Они рассказывали о жизни, мечтах, увлечениях, привычках, военной службе своих родных, мужей, брата, сына», - отметил Юрий Севрук.
Потерпевшие родственники хотят взыскать с владельца водоема Анатолия Захаренко, на котором произошло массовое убийство, по 2 млн грн морального ущерба.
«Потерпевшие заявили гражданские иски о взыскании с Анатолия Захаренко (подозреваемый в убийстве военных - УНИАН) по 2 млн грн морального ущерба», - сказал пресс-секретарь Богунского районного суда.
По его словам, судебное заседание перенесли на следующий год.
«Судебное заседание перенести на 5 января 2021 года на 11:00 для продолжения допроса потерпевшего, который является единственным непосредственным участником произошедших событий», - сказал Севрук.
Читайте такжеДело Стерненко: в судебных заседаниях будет участвовать переводчик с украинского
Массовое убийство военных на Житомирщине: что произошло
Трагедия произошла ночью 22 мая недалеко от водоема в селе Новоселица Попельнянского района.
По предварительным данным, между владельцем пруда, местным жителем (1962 года рождения) и группой приезжих возник конфликт. Владелец водоема из охотничьего ружья смертельно ранил 7 человек.
В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли 5 единиц оружия. Установлено, что оно зарегистрировано и принадлежит участникам события. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram