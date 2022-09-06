Для поддержки экономики Украины международная компания "Хенкель" утвердила пакет инвестиций в размере 200 млн грн.

Международная компания "Хенкель" и ее украинские бизнесы опубликовали данные о масштабах проектов гуманитарной и экономической поддержки для Украины, сотрудников и их семей, а также для пострадавших от войны людей и общин.

Масштабы помощи превысили 702 млн грн. — соответствующая информация обнародована в новом специальном разделе украинского сайта "Хенкель".

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Помощь от международной компании Henkel и ее украинских бизнесов и брендов включает финансовые пожертвования и передачу продукции на сумму почти 300 млн грн. Эта помощь поступила международным гуманитарным организациям, волонтерским движениям, пострадавшим от войны людям и общинам, сотрудникам, а также приютам для беженцев и медицинским учреждениям. "Хенкель" одной из первых направила гуманитарную помощь жителям освобожденных от оккупации городов Киевской, Черниговской, Сумской и других областей страны.

Для поддержки экономики Украины международная компания "Хенкель" утвердила пакет инвестиций в размере 200 млн грн.

"Команды и бренды "Хенкель" активно работают над новыми большими проектами помощи для Украины. Как ответственный международный бизнес мы не можем остаться в стороне от человеческих страданий, должны противодействовать развертыванию гуманитарной катастрофы всеми доступными нам способами. "Хенкель" и наши бренды планируют и в дальнейшем предоставлять широкий спектр поддержки украинцам и нашей стране в противостоянии гуманитарным вызовам и делать свой взнос в поддержку экономической активности в стране", — прокомментировала гуманитарные инициативы и усилия компании Елена Ефремова-Курсик, президент "Хенкель" в Украине.

Международная компания Henkel со штаб-квартирой в немецком Дюссельдорфе известна украинским потребителям как производитель и поставщик товаров популярных брендов для ухода за жильем, гигиены и красоты, а также для строительства и индустрии — Silan, Persil, Syoss, Schauma, Schwarzkopf, Loctite, Сeresit, Pattex, Metylan и др. Компания одной из первых среди глобальных бизнес-лидеров осудила российское вторжение в Украину, поддержала призыв международного сообщества о выводе войск с ее территории и заявила о выходе с российского рынка, а со временем и с рынка Беларуси. Henkel имеет намерение завершить процесс прекращения деятельности в этих странах до конца года.