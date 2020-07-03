Мария Фабричева: В TikTok есть челленджи на грани фола, например, помочиться себе в штаны. Если человек идет на это, подчиняясь чьей-то воле, значит и в других вопросах им можно управлять

В сети видела материалы, где подростков призывают повторять челленджи из TikTok, чтобы «устроить эмоциональную перезагрузку, отвлечься от скуки и дистанционной учебы». Это чисто маркетинговые формулировки или здравое зерно есть?

И так, и так. Пока еще лучшим переключением с интеллектуальной деятельности является физическая деятельность, помогающая раскрепостить тело и сбросить накопленную энергию. Но многое зависит от характера подростка. Ведь кто-то находит расслабление в спорте, а кто-то отвлекается на книги или интересный контент.

Сейчас эра всего социального и быстрого дофамина. Скролим «мышкой» раз-два и уже получаем удовольствие, дофамин вырабатывается, мозгу хорошо. Усваивая эту схему, мозг,спустя время,скажет: «Чтобы расслабиться, тебе не нужно прилагать усилий, просто поучаствуй в челлендже в соцсети». Ведь наш мозг - достаточно ленивая часть организма (как и сам человек) и стремится снизить энергозатраты.

Нет проблем, если челлендж позитивный и допустимый, в морально-этических нормах, связанный с творческим или спортивным моментом. Такие перезагрузки и вызовы, проверка себя – классная штука, которая действительно может помочь подростку эмоционально разрядиться. Но в TikTok есть челленджи на грани фола. Из последних слышала про челлендж –п омочиться себе в штаны... Такое сложно назвать вызовом. Это - акт провокации.

Могу ошибаться, но это напоминает проверку общества на стойкость. Насколько далеко человек способен пойти. При этом, подростки, несмотря на внутренний бунт и силу своих эмоций, уязвимы и нуждаются в опорных фигурах. Очень часто - в альтернативных родителям опорных фигурах.

Конечно же, здесь еще есть маркетинговый и манипулятивный, достаточно опасный элемент. Ведь, если человек идет на такой челлендж, бездумно подчиняясь чьей-то воле, значит и в других вопросах им можно управлять.

Чаще всего, родители знать не будут про участие ребенка в безумных челленджах. Но как реагировать, если все же узнали? Например, про челлендж, где участники облизывали ободки унитазов?

Вероятно, в первую очередь, у родителей отвалится челюсть и расширятся глаза. Прозвучит внутренний голос: «Что я за родитель, если ребенок унитаз облизывает, в штаны писает…». Станет больно, стыдно и неприятно. Это серьезные чувства, с которыми непросто справиться. Поэтому родителям важно понимать, что испытываемый в этот момент стыд - абсолютно нормальная реакция на стресс.

Дальше важно максимально включить свою взрослую часть и проговорить чувства без крика или праведного гнева: «Как ты мог!». Выдохнуть и сказать подростку: «Слушай, я в шоке. Не понимаю и хочу понять, зачем…». Проявить внимание и интерес к подростку.

Да, подростки бунтуют. Но дыма без огня не бывает. У всех нас есть потребности. А у подростков особенно остро стоит потребность быть замеченным и принятым. Причем, принятым разным. Это вызов среде: «Допустим, вы меня принимаете хорошим. А если буду плохим?».

Выбранные подростком методы могут показаться странными, но важно стать мудрым родителем, который выдержит любой финт ребенка, не допустив деструктивного поведения. Конечно, это одна из сложнейших задач родителей, и легче сказать, чем сделать. Но важно учиться быть в контакте с подростком. Чтобы подобные челленджи не повторялись часто или вообще ушли из жизни ребенка, помогите ему найти альтернативные варианты взаимодействия с миром и удовлетворения своих базовых и важных потребностей.

Почему просто отобрать смартфон – не вариант?

Это не сработает. Любые ограничивающие подростка жесткие наказания имеют временный эффект, вызывают гнев и усиливают желание «надуть» родителей. В следующий раз, скорее всего, вообще не узнаете, чем занимается ваш ребенок. А ведь у подростков и так много секретов. Таким образом они пытаются сепарироваться, это нормально.

Не сработают крики и вопли, обесценивание, которые многими используются, как элемент воспитания. «Ты дебил», - самое легкое, что можно услышать из уст разъяренного родителя. Но подобное только усилит фрустрацию и невозможность удовлетворения потребности в принятии и понимании, которую испытывает подросток.

Физические наказания по отношению к детям, в принципе, запрещены. Они также не приводят ни к чему позитивному, хотя на личность влияют - кого-то озлобляют, кого-то делают сверх адаптивным.

Вспоминайте, что вы - взрослый человек. Вы имеете право не понимать, удивляться, шокироваться или возмущаться. Но делать это в корректной форме, пытаясь выяснить причины и варианты иначе реализовывать какие-то вызовы. Конечно, это не волшебная таблетка. В одних ситуациях сработает, а в других – нет. Но, в любом случае, родительское понимание и поддержка, желание поговорить и готовность быть рядом дают свои плоды.

Нужно ли объяснять подросткам, что люди, запускающие безумные челленджи, просто хайпуют и стремятся к публичности? Что важно держать голову включенной, не подвергая себя опасности.

Анализировать причины поступков другого человека крайне сложно. Понятно, что это его минута славы. Но также подросток может подумать: «Я тоже хочу славы, пять минут позора и два миллиона лайков у меня в кармане». А «лайки» сейчас стали весомой валютой, которая дает возможность удовлетворить потребности.

Поэтому я бы зашла с другой стороны. Важно, чтобы перед включением в любой челлендж подростки не действовали импульсивно: «Вау, челлендж, я побежал». А изучали себя. Задавались вопросами: «Зачем мне это? Что я получу? Точно ли мне нужны два миллиона «лайков»? Хочу ли я бездумно следовать за толпой?».

Да, харизматичные лидеры мнения имеют право запускать свои челленджи. И все они разные. Кто-то делает добрые челленджи, чтобы помочь другим. А кто-то запускает челленджи, направленные на уничтожение и разрушение. Кто-то делает откровенно глупые челленджи, чтобы получить Шнобелевскую премию, и это тоже стремление. Большинство людей хотят быть увиденными и замеченными. Кто-то проделывает для этого долгий путь, а кто-то - очень короткий.

Но подросток имеет право поразмыслить, отойти от компьютера, посчитать до пяти и еще раз задаться вопросом: «Мне точно нужно облизывать унитаз, чтобы привлечь внимание какого-то важного, чаще всего, одного человека. Или я могу сделать это иначе?» Ведь часто за стремлением собрать миллионы «лайков» стоит именно желание быть замеченным кем-то очень важным.

Если подросток отошел от компьютера, подумал и понял, что корень его проблемы именно в чувстве одиночества. Как ему тогда быть?

Я пропагандирую психологическую гигиену и считаю, что в обращении к психологу или терапевту нет ничего зазорного. Наоборот, это классно. Мы же учимся заниматься своим телом - ходить на профилактические осмотры к врачам, в спортзал, употреблять в пищу эко продукты. Также можем корректировать особенности нашей личности, которые нас перестали устраивать, учиться по-другому взаимодействовать с миром.

Если нет возможности обратиться к специалисту напрямую, или родители не поддерживают затею, можно находить себе группы единомышленников. Задаться вопросом: «Что мне на самом деле интересно в мире, помимо, облизывания унитаза?»

Может быть, человек увлекается рисованием или музыкой, чтением или написанием книг, созданием игр и т.д. Среди аудитории в группе по интересам больше контакта и внимания друг к другу. Да, хайпа, быстрого дофамина и адреналина там меньше. Но возможностей для развития и удовлетворения потребностей – куда больше. А за хайпом это все распыляется. Мыльный пузырь красивый и радужный, но стоит дотронуться – бах, пузырь лопается. Сегодня один челлендж популярен, завтра - второй. В этом нет устойчивости.

В совсем сложной ситуации подростки могут позвонить и проговорить свои переживания со специалистами. Например, обратиться на «горячую линию» по защите прав детей общественной организации «Ла Страда-Украина» (Национальная детская «горячая линия» 0 800 500 225 или 116 111 для звонков с мобильного,- УНИАН). Это анонимно и бесплатно.

Можно находить бесплатные образовательные мероприятия, секции и психологические тренинги в городе, чтобы получить интересующую информацию, с кем-то познакомиться и подружиться. В онлайн сегодня масса полезного контента (в том же YouTube, много бесплатных материалов на платформе онлайн-образования EdEra).

Да, однодневная «мишура» пробивается быстрее и может принести вспышку славы. Но жизнь хайповых экспериментаторов либо краткосрочная, как жизнь бабочки-однодневки, либо трансформируется во что-то другое. И хотя пока в онлайн-эре у нас прослеживается первобытно-общинный строй (в смысле «ритуальных танцев» у костра), эволюция неизбежна - челленджи тоже поменяются.

Ирина Шевченко