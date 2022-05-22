В Мариуполе жители города вынуждены набирать воду для потребления в коммуникационных колодцах.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Оккупанты не оставляют попыток затопить город. Воды в кранах так и нет, но есть потопы на улицах. Горожане вынуждены набирать воду для потребления в коммуникационных колодцах и употреблять для питья и еды техническую воду вместо питьевой", - отметил он.
Напомним, рано утром 24 февраля РФ вторглась в Украину. Кремль назвал войну в нашем государстве "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" украинцев.
Врагу удалось заблокировать Мариуполь, оккупанты обстреливали город из различного оружия, сбрасывали на него авиабомбы. По данным украинских властей, только в Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.
В Мариупольском горсовете предупреждали, что городу грозит эпидемическая катастрофа из-за хаотичных захоронений и летних дождей.
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