В Мариуполе у людей воды в кранах так и нет, отметил советник главы города.

В Мариуполе жители города вынуждены набирать воду для потребления в коммуникационных колодцах.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Оккупанты не оставляют попыток затопить город. Воды в кранах так и нет, но есть потопы на улицах. Горожане вынуждены набирать воду для потребления в коммуникационных колодцах и употреблять для питья и еды техническую воду вместо питьевой", - отметил он.

Напомним, рано утром 24 февраля РФ вторглась в Украину. Кремль назвал войну в нашем государстве "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" украинцев.

Врагу удалось заблокировать Мариуполь, оккупанты обстреливали город из различного оружия, сбрасывали на него авиабомбы. По данным украинских властей, только в Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

В Мариупольском горсовете предупреждали, что городу грозит эпидемическая катастрофа из-за хаотичных захоронений и летних дождей.

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