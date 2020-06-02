Украинский бизнесмен Максим Криппа запустил челлендж в поддержку врачей и пожилых людей во время пандемии

Украинский бизнесмен Максим Владимирович Криппа, владелец ивент-агентства «Три Н», запустил интернет-челлендж «Эстафета добрых дел». Его цель — вовлечь как можно больше людей в благотворительность.

«Сейчас взаимовыручка и поддержка особенно важны, — пишет Максим Криппа. — В зоне риска находятся пожилые люди и врачи, которые спасают жизни другим, рискуя при этом своими. Также в помощи нуждаются люди с инвалидностью и те, кто остался без средств к существованию. Каждый из нас может помочь. А благодаря соцсетям к этому достойному делу можно подключить огромное количество людей. Поэтому и пришла идея запустить челлендж под названием «Эстафета добрых дел». Все, что нужно — определиться с видом помощи, оказать ее, выложить подтверждение в «Фейсбук» с хештегом #эстафетадобрыхдел. Затем отметить троих друзей, которым нужно поступить так же».

Челлендж появился во время пандемии коронавируса, но его инициатор надеется, что благотворительность станет модной тенденцией. А популярность «Эстафеты добрых дел» не угаснет и после снятия всех карантинных ограничений.

«Изначально такую эстафету мы практиковали в семейном кругу — перечисляли деньги в благотворительные организации, навещали приюты для животных, во время карантина на Rozetka покупали «подвешенные» пакеты продуктов, которые потом фонд «Жизнелюб» направлял старичкам, — говорит Максим Криппа. — Сделать из семейной традиции интернет-челлендж вдохновил пример агентства Banda — #стрижусявдома и инициатива соучредителя Monobank Олега Гороховского по сбору средств на помощь медикам. Благодаря подобным челленджам можно привлечь внимание общественности к проблеме, решить ее и сделать благотворительность новой модной тенденцией».

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