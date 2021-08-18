По словам главы МОН, сегодня средняя зарплата учителей почти в 2,4 раза выше, чем "минималка", а в 2021 заработки вырастут еще на 9%.

Украинские учителя могут самостоятельно поднять свою заработную плату на 20%, если пройдут процедуру сертификации.

Как сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью Главкому, увеличить свою зарплату учитель может благодаря утвержденному порядку повышения квалификации педагогических, научно-методических работников.

"Чувствуешь, что твоя способность намного выше, чем, например, у коллеги – можешь пройти процедуру сертификации. Например, в 2019 году 705 учителей успешно прошли такую сертификацию – их подавалось около 900. В 2020 году - прошли сертификацию 902 педагога. На 2021 год еще продолжается сертификация, около 1800 человек подалось. Конечно, их подается не так много, но с каждым годом количество желающих растет. Но ты сам себе можешь на 20% увеличить зарплату, это неплохая сумма", - подчеркнул Сергей Шкарлет

По словам главы МОН, сегодня средняя зарплата учителей почти в 2,4 раза выше, чем "минималка" и в 2021 заработки вырастут еще на 9%.

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"Еще в этом году почти на 9% вырастет зарплата учителей. У нас на сегодня только средняя зарплата педагогов уже почти в 2,4 раза больше, чем уровень минимальной зарплаты. Средняя зарплата в образовании может сравниться со средней зарплатой в экономике", – подчеркнул чиновник.

Ранее Сергей Шкарлет сообщил, что в 2021 году для педагогов зарплата повысится дважды и один раз – в 2022 году.

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Автор: Виктория Гордиенко