Кроме того, министр образования и науки также убрал из своего аккаунта копию документа.

Национальный университет "Львовская политехника" убрал с официальных страниц сообщения об увольнении скандального профессора кафедры украинского языка Ирины Фарион.

Копия приказа об освобождении языковеда исчезла из официальных ресурсов вуза на следующий день после обнародования. Министр образования и науки Оксен Лесной тоже отредактировал свой пост и удалил фото копии документа об увольнении Фарион.

Копия приказа об увольнении Фарион появилась на официальном сайте университета и на странице в Facebook 15 ноября. Документ гласил, что она уволена с 16 ноября. Впрочем, сейчас страница с сообщением об увольнении Фарион на сайте политехники доступна только в кеше Google.

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ZAXID.NET сообщает, что в университете отказываются от комментариев по этому поводу. В пресс-центре Львовской политехники заявили, что не будут комментировать эту тему. Сама Фарион тоже ничего не комментирует.

Освобождение Фарион - что предшествовало

Недавно бывшая нардепка и тогда еще преподавательница Львовской политехники заявила, что не считает русскоязычных защитников Украины украинцами. На ее слова отреагировали как военные, так и общественность. В частности, студенты Львовской политехники вышли на протест с призывом уволить Фарион из заведения.

На фоне возмущения общества Фарион опубликовала в своем телеграм-канале письмо от студента из оккупированного Крыма, где он выразил ей свою поддержку. При этом она не скрыла его личные данные – студента задержала российская ФСБ.

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