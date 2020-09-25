В августе на фоне антиправительственных протестов в Беларуси выпускники и студенты Киевского национального университета обратились к ректору и членам Ученого совета с призывом отменить присвоение Александру Лукашенко звания почетного доктора КНУ, которое тот получил в 2009 году.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко не рассматривал обращение выпускников и студентов, которые просили лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора.

Об этом сообщил центр коммуникаций КНУ в ответ на запрос Радио Свобода.

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«5 сентября 2020 года состоялось учредительное заседание Ученого совета КНУ имени Тараса Шевченко нового созыва. На этом заседании не рассматривался указанный вами вопрос», - сообщили в университете.

При этом в КНУ сообщили, что положением о звании «Почетный доктор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко» не предусмотрена процедура лишения ранее присвоенного звания.

Лукашенко – доктор: что известно

Звание почетного доктора Александру Лукашенко вручили на заседании Ученого совета КНУ имени Шевченко еще в 2009 году.

На фоне силовых разгонов в Беларуси УНИАН поинтересовался у администрации вуза, не хотят ли в заведении пересмотреть свое решение в отношении белорусского главы. Четкого ответа не прозвучало.

13 августа студенты и выпускники КНУ призвали руководство вуза лишить Лукашенко почетного звания.

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Автор: Леся Лещенко