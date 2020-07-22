"Чтобы вывести из себя": Геращенко рассказал, зачем распространяли информацию о психическом заболевании луцкого террориста

Антон Геращенко заявил, что «нормальные люди не захватывают заложников».

Информацию о том, что луцкий террорист Максим Кривош лечился в психиатрической больнице, распространили специально, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Напомним, во время захвата автобуса с заложниками в Луцке Департамент уголовного розыска Нацполиции распространил информацию, что террорист Максим Кривош«находится на психиатрическом лечении». Позже глава МВД Арсен Аваков на брифинге сказал журналистам, что это неправда, и попросил не злить террориста.

«Это было сделано специально, чтобы вывести из себя. Мои заявления о том, что он не дает воду людям, которые растиражировали СМИ, за что я всем благодарен, привели к тому, что террорист читал постоянно интернет. Он увидел сообщение, что он ведет себя как зверь, позволил передать воду и установил персональный контакт с первым заместителем председателя Национальной полиции Ковалем», — объяснил Геращенко.

Вывод о психическом здоровье террориста сделают эксперты во время судебно-медицинской экспертизы. Сам замминистра заявил, что «нормальные люди не захватывают заложников».

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Как сообщал УНИАН, 21 июля в 9:25 в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

23 июля ему будут избирать меру пресечения.

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