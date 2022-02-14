100 курсантов собрались на плацу в форме сердечка именно ради влюбленных.

Курсант командно-штабного факультета Академии Национальной гвардии Украины Денис Вербицкий решил признаться в любви своей девушке Светлане Крещик.

Об этом сообщает отдел международных связей, информации и коммуникации НА НГУ.

По легенде девушка принимала участие в съемке флешмоба к 14 февраля, в котором она, как одна из героинь, поздравляет украинцев с праздником любви.

Светлана и не подозревала, что 100 курсантов собрались на плацу в форме сердечка именно ради них с Денисом.

Пока курсанты произносили речь, Вербицкий незаметно подошел к своей девушке, которая стояла к нему спиной, встал на одно колено и протянул огромный букет роз. Светлана обернулась и не поверила своим глазам, увидев своего возлюбленного.

Парень произнес трогательную речь, после чего сделал предложение. Его сослуживица ответила "Да".

Ранее, как писал УНИАН, в Мелитополе Запорожской области парень необычным способом сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Для этого мужчина вызвал "полицию" и имитировал задержание своей избранницы.

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